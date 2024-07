Kevin Magnussen: Kein Interesse an Reservisten-Rolle

Am Donnerstag vor dem Ungarn-Wochenende bestätigte das Haas-Team den Abgang von Kevin Magnussen nach der laufenden Saison. Der Däne sprach über den anstehenden Abschied und seine Pläne für die Zukunft.

Kevin Magnussen bestreitet in diesem Jahr seine siebte Formel-1-Saison mit dem Haas-Team, das er nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi verlassen wird. Der Däne weiss noch nicht, wie es weitergeht, sicher ist aber, dass er beim US-Rennstall nicht die Reservistenrolle übernehmen wird. «Ich denke nicht, dass mich das interessiert. Wenn ich bei Haas eine andere Rolle übernehmen werde, dann bedeutet es, dass ich bei keinem anderen Formel-1-Team untergekommen bin», sagt er.

«Und in diesem Fall werde ich die Formel 1 verlasen. Ich würde nicht zu jedem Rennen reisen wollen, um als Reservist darauf zu warten, dass sich jemand verletzt, damit ich wieder zum Einsatz komme. Ich glaube nicht, dass das sehr aufregend ist. Ich würde eher etwas anderes machen wollen, das mich erfüllt», betont der 31-Jährige.

Die Hoffnung auf einen Verbleib in der Königsklasse habe er noch nicht aufgegeben, erklärt Magnussen ausserdem. «Es sind auch noch einige interessante Optionen offen. Derzeit sind in der Formel 1 alle Teams interessant. Jeder kann im nächsten Jahr zur Top-5 gehören, denn die Abstände sind so klein, dass man das Gefühl hat, es gibt noch einige interessante Möglichkeiten. Aktuell ist Haas natürlich stark und man kann sagen, dass es schade ist, das Team zu verlassen, weil sie sich derzeit so gut anstellen. Aber das kann sich auch ändern und eines der anderen Teams ist dann stärker unterwegs.» Er führe entsprechende Gespräche, offenbart er.

Auch wenn es mit der Formel 1 nicht mehr klappen sollte, will Magnussen seinen Rennfahrer-Helm noch nicht an den Nagel hängen. «Das wird nicht so schnell passieren», stellt er klar. «Ich bin aktuell in der Formel 1, sie ist die höchste Motorsport-Klasse. Aber ich habe auch immer gesagt, dass es auch ausserhalb der Königsklasse grossartige Optionen für uns gibt. Natürlich ist auch die Formel 1 einfach nur Klasse. Wenn du als Fahrer die Chance hast, hier anzutreten, dann musst du sie nutzen. Ich hatte einige Chancen hier, aber diese bieten sich nicht immer. Es ist klar, dass jeder versucht, einen Platz hier zu finden.»

WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0