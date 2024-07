Sergio Pérez: «Du musst mental sehr stark sein»

Vor dem Start des Budapest-Wochenendes sprach Sergio Pérez über seine Leistungskrise und darüber, was er dagegen unternimmt. Der Mexikaner hofft dabei auch auf das Update, das Red Bull Racing dabei hat.

Nur 15 Punkte konnte Sergio Pérez in den jüngsten sechs Rennen sammeln. Zum Vergleich: In den ersten sechs Rennen des Jahres betrug seine Punkteausbeute noch 103 WM-Zähler. Der Mexikaner weiss, dass er sich verbessern muss. Und dass es nicht einfach ist, eine solche Leistungskrise durchzustehen.

Am Rande des Hungarorings sagt der 34-Jährige: «Du musst mental sehr stark sein. Ich denke, ich habe in der Vergangenheit gezeigt, dass ich das kann, und nun muss ich die Herausforderung meistern, diese schwierige Phase durchzustehen. Es ist nicht nur sportlich wirklich schwierig, sondern auch mental, denn es ist alles andere als einfach, sich auf die Arbeit auf der Strecke zu konzentrieren.»

«Es ist wichtig, dass man sich ganz auf das konzentriert, das man zu tun hat und auch darauf, was man verändern muss. Und genau das tue ich jetzt auch. Ich reise nach den Rennen zu meiner Familie, geniesse die Zeit mit ihr und arbeite hart an meiner körperlichen Verfassung, und dann komme ich an die Strecke und gebe mein Bestes», erzählt Pérez.

«Das ist mein Job, und mit diesem stehe ich im Scheinwerferlicht. Jeder kommentiert, was du machst, besonders, wenn du zwischendurch nicht die Top-Leistung abrufst. Ich gebe aber letztlich mein Bestes. Manchmal liefere ich nicht, was verlangt wird, und daran muss ich arbeiten. Den ganzen Lärm darum muss man als Fahrer ausblenden», ergänzt der sechsfache GP-Sieger.

WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0