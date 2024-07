Christian Horner zu Pérez: «Was ist mit dir los?»

​Der Mexikaner Sergio Pérez fährt seiner Form hinterher. Seit dem China-GP Mitte April stand er nicht mehr auf dem Siegerpodest. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner hat mit ihm gesprochen.

Es kann nicht sein, dass dieser Mann das Rennfahren verlernt hat: Sergio Pérez, 34 Jahre alt, mit der Erfahrung von 269 Grands Prix, sechsfacher GP-Sieger, WM-Zweiter 2023.

Seit sechs Rennen ist der Wurm drin: Nur einmal in der Quali in den Top-Ten, Rang 7 als bestes Ergebnis, lediglich drei Punktefahrten, nur 15 Punkte in sechs Grands Prix, auf WM-Rang 6 abgesackt. Rückstand auf WM-Leader Max Verstappen: happige 137 Punkte.

Klar macht das auch Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner Sorgen, wie er am Hungaroring erklärt hat. «Wir gehen sehr offen miteinander um. Also habe ich ihn zu mir nach Hause eingeladen, wir haben uns an den Küchentisch gesetzt, und ich habe gesagt: ‚Okay, was ist mit dir los? Gibt es etwas, das ich wissen muss?’»

Die Antwort gemäss Horner: «Er meinte, nein, da sei nichts, er verkopfe derzeit einfach die Dinge.»



Hat Horner für die Formkrise des Mittelamerikaners eine Lösung? «Ich glaube, es ist am besten für ihn, wenn er einfach ignoriert, was in der Box neben ihm passiert. Er soll sich komplett auf die eigene Arbeit konzentrieren.»



«Wir dürfen in diesem Zusammenhang nicht vergessen, dass unser Auto in einem recht engen Arbeitsfenster am besten funktioniert. Und Max kann damit besser umgehen als Pérez.»



«Wir wissen alle, was Checo kann, und im ersten Saisonteil hat er das auch bewiesen. Wir wollten, dass sein Kopf frei ist, also haben wir uns früh zur Vertragsverlängerung entschieden. Gewiss, die vergangenen Rennen waren schwierig für ihn. Aber am ersten Tag hier in Ungarn erkennen wir Anzeichen, dass er zur alten Form zurückfindet.»





2. Training, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,788 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,031

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,185

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,255

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:18,294

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:18,315

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,363

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:18,371

09. Alex Albon (T), Williams, 1:18,514

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,519

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:18,586

12. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,611

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,618

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,754

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,791

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,888

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,179

18. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,286

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:19,606

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:20,067





1. Training, Budapest

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,713 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,989

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,011

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,137

05. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,180

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,211

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,249

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:19,260

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,265

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,287

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,440

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:19,578

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,686

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,794

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:19,804

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:19,885

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,976

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,023

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:20,295

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,371