Mercedes-Klatsche, Toto Wolff: «Fast alle ungenügend»

​Es ist George Russell noch anzurechnen, dass er die Schuld für P17 in der Ungarn-Quali auf sich nahm. Fakt aber ist: Sein Mercedes hatte zu wenig Kraftstoff an Bord. Teamchef Toto Wolff ist sehr verärgert.

George Russell stellte sich als erstes vor sein Team. Der Österreich-GP-Sieger 2024 sagte: «Wenn ich keinen Fehler gemacht hätte, dann wären wir gar nicht in diese Lage geraten.» Das ist dem Briten hoch anzurechnen.

Diese Lage sah so aus: Zum Schluss von Q1 und nach der Pause wegen des Pérez-Unfalls musste ein Fahrer möglichst lange auf der Bahn sein, um die bestmöglichen Pistenbedingungen für eine schnelle Runde zu nutzen. Doch im Tank des Mercedes von Russell schwappte zu wenig Kraftstoff – der Engländer musste an die Box kommen und schied aus.

Russell hatte zu Beginn des ersten Quali-Segments Mühe, den Speed der Rivalen mitzugehen, aber der Mercedes war durchaus schnell genug, um die Hürde zu Q2 zu schaffen.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff ist nach dem Abschlusstraining zum Grossen Preis von Ungarn sehr verärgert: «Das war von fast allen ungenügend. Dass eines unserer Autos in Q1 ausscheidet, das geht gar nicht. Und zum Schluss hatten wir nicht den erhofften Speed. Das ist ein sehr enttäuschender Tag.»



«Während in Q1 Hamilton kurz an die Spitze ging, hätte George eine Runde zeitlich in seiner Nähe erzielen müssen. Aber er meinte später, er sei vielleicht zu vorsichtig gewesen.»



«Der andere Fehler bestand darin, dass wir tatsächlich zu wenig betankt hatten, denn der ursprüngliche Plan für Russell bestand darin, eine schnelle Runde zu fahren, eine Runde lang die Reifen erholen zu lassen, um dann nochmals eine schnelle Runde zu versuchen. Er hat sich hingegen wegen der Situation zu drei schnellen Runden entschieden, so reichte der Sprit nicht. Ich würde sagen – 70 Prozent Fehler des Rennstalls.»





Qualifying, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,227 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,249

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,273

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,696

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,854

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,905

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,043

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,244

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:16,447

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,477

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:16,317

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:16,384

13. Alex Albon (T), Williams, 1:16,429

14. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:16,543

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:16,548

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,886

17. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,968

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,037

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,049

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,166