Andrea Stella: «Würde mir grosse Sorgen machen»

McLaren musste Lando Norris im Ungarn-GP überzeugen, die Spitzenposition an seinen Teamkollegen Oscar Piastri zurückzugeben. Teamchef Andrea Stella erklärte hinterher, was er davon hielt.

Die Diskussionen am Funk wurden immer hitziger: Als McLaren Lando Norris vor Oscar Piastri an die Box holte, um sich gegen die Gegner abzusichern, tat das Team dies mit der Vorgabe, dass der Brite seinen Teamkollegen Oscar Piastri später wieder vorbeilassen musste. Dies, weil Piastri beim Start die Führung übernommen hatte und damit eigentlich als Erster an die Box hätte gerufen werden sollen.

Doch Norris weigerte sich lange, den angeordneten Positionswechsel zu vollziehen. Erst kurz vor dem Ende tat er, wie ihm befohlen, zuvor wurde er mehrfach daran erinnert, dass er im WM-Kampf auf die Hilfe seines Teamkollegen und seiner Mannschaft angewiesen sei.

McLaren-Teamchef Andrea Stella erklärte hinterher vor laufender «Sky Sports F1»-Kamera: «Wir kämpfen zusammen – keiner von uns, weder das Team, noch Lando oder Oscar, können alleine gewinnen. Das haben wir auch am Sonntagmorgen diskutiert. Rennfahrer muss man daran erinnern. Deshalb haben wir jeden Rennsonntag dieses Meeting.»

«Wir freuen uns ungemein, wie unsere Fahrer diese Vorgehensweise unterstützen, für mich ist das die News des Tages. Wir können noch länger über Lando und Oscar diskutieren, aber die Message ist, dass wir im Qualifying und im Rennen die ersten beiden Plätze besetzt haben. Das ist unglaublich und ich will mich bei allen McLaren-Mitarbeitern dafür bedanken, dass sie dies möglich gemacht haben», fügte der Italiener an.

Zu den Diskussionen mit Norris sagte Stella: «Ich kenne keinen Rennfahrer, der das Rennen anführt und fröhlich sagt, dass er die Position gerne wieder hergibt. Das liegt nicht in der Natur der Rennfahrer. Ich würde mir auch grosse Sorgen machen, wenn Lando so reagiert hat. Und genau deshalb erinnern wir die Fahrer jeden Sonntagmorgen an unsere Prinzipien. Es ist auch klar, dass ein Fahrer wie Lando, der in der WM-Wertung besser positioniert ist, die Unterstützung von Oscar und vom Team braucht.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 138,01:989 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,141 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,880

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,686

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,349

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +23,073

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,792

08. George Russell (GB), Mercedes, +42,368

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:17,259 min

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,976

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:22,460

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Hydraulikdefekt

WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 265 Punkte

02. Norris 189

03. Leclerc 162

04. Sainz 154

05. Piastri 149

06. Hamilton 125

07. Pérez 124

08. Russell 116

09. Alonso 45

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 389 Punkte

02. McLaren 338

03. Ferrari 322

04. Mercedes 241

05. Aston Martin 69

06. Racing Bulls 33

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0