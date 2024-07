Christian Horner zu Ungarn-GP: «Viel zu analysieren»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sprach nach dem Ungarn-GP über die Gründe für die Strategie-Entscheidungen des Teams, die WM-Leader Max Verstappen während und nach dem Rennen kritisiert hat.

«Für uns ging der Plan diesmal nicht auf», hielt Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner nach dem ereignisreichen Ungarn-GP fest. Gemeint war die Strategie für Max Verstappen, der gleich zwei Mal mittels Undercut-Strategie von der Konkurrenz überholt wurde. Verstappen schimpfte wie ein Rohrspatz, der zunehmende Frust gipfelte in einer Kollision mit Hamilton, die Verstappen auf den fünften Platz zurückwarf. Auf dieser Position kam der dreifache Weltmeister auch ins Ziel.

Danach ärgerte sich Verstappen weiter über die Strategie-Entscheidungen, und fand klare Worte. Teamchef Christian Horner erklärte: «Es ist natürlich frustrierend, nur den fünften Platz eingefahren zu haben. Der Unterschied zwischen einem neuen und einem weichen Reifen war nicht so gross, wie wir es erwartet hatten.»

«Und die Undercut-Strategie von Lewis Hamilton führte dazu, dass er dann hinter diesem feststeckte. Wir waren einfach nicht in der Lage, schnell genug an ihm vorbeizukommen. Deshalb konnten wir auch nicht an den McLaren dran bleiben, denn die waren diesmal unglaublich schnell», beschrieb der Brite, der zum Schluss kam: «Es gibt also viel zu analysieren, und das werden wir tun, um herauszufinden, wie wir uns verbessern können.»

Zu den Schimpftiraden von Verstappen und den bissigen Wortwechseln zwischen seinem Schützling und dessen Ingenieur sagte Horner: «Er sieht natürlich, wie sich die Dinge entwickeln und dass die Strategie nicht so funktioniert hat, wie wir es erwartet haben. Wir haben einen hohen Preis für den Undercut bezahlt, denn im mittleren Stint steckte Max fest.»

«Es war insgesamt ein sehr schwieriges Rennen, Max kämpfte mit Untersteuern», fasste der Teamchef schliesslich zusammen. Und er betonte: «Wir hatten nicht das Tempo, um an den Autos vor uns vorbeizukommen. Das hat Max offensichtlich frustriert, und er ist am Funk ja immer sehr direkt, wie wir alle wissen.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 138,01:989 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,141 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,880

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,686

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,349

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +23,073

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,792

08. George Russell (GB), Mercedes, +42,368

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:17,259 min

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,976

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:22,460

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Hydraulikdefekt

WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 265 Punkte

02. Norris 189

03. Leclerc 162

04. Sainz 154

05. Piastri 149

06. Hamilton 125

07. Pérez 124

08. Russell 116

09. Alonso 45

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 389 Punkte

02. McLaren 338

03. Ferrari 322

04. Mercedes 241

05. Aston Martin 69

06. Racing Bulls 33

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0