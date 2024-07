Circuit de Spa-Francorchamps: Gradmesser für Ferrari

Ferrari blickt mit Spannung auf das Wochenende auf dem Circuit de Spa-Francorchamps. Denn auf der Ardennen-Achterbahn wird sich zeigen, ob die neuesten Massnahmen aus Maranello die gewünschte Wirkung zeigen.

Nachdem das jüngste Upgrade von Ferrari unerwünschte Nebenwirkungen zeigte – in den schnelleren Passagen zeigte das Auto aus Maranello das unliebsame Hüpfen – legte der älteste GP-Rennstall der Welt auf dem Hungaroring mit einem überarbeiteten Unterboden nach. Der gewundene Kurs vor den Toren von Budapest war allerdings nicht das beste Pflaster, um die Wirksamkeit der Massnahmen zu prüfen.

Deshalb blicken die Italiener gespannt auf das anstehende Rennwochenende in Belgien, denn der schnelle Traditionskurs von Spa-Francorchamps ist die ideale Testpiste für die jüngsten Probleme, die Charles Leclerc und Carlos Sainz eingebremst haben.

Das weiss auch Teamchef Fred Vasseur, der vor dem letzten Rennen vor der Sommerpause sagt: «Der Belgien-GP markiert den Schlusspunkt eines sehr arbeitsreichen Julis für das ganze Team an der Strecke und im Formel-1-Werk in Maranello. Auf dem Circuit de Spa-Francorchamps werden wir herausfinden, ob wir in den vergangenen Wochen einen guten Job gemacht und die Nebenwirkungen unseres Updates in den schnellen Kurven ausgemerzt oder zumindest gelindert haben.»

«Auf dem Hungaroring hüpfte das Auto kaum mehr, dies dank der Weiterentwicklung des Unterbodens. Nun werden wir sehen, ob das auch auf einem Highspeed-Kurs wie der belgischen Traditionsstrecke der Fall ist», fügt der 56-jährige Franzose an.

«Charles und Carlos haben sich in Spa bisher immer gut angestellt, Ersterer hat auf dieser Strecke 2019 seinen ersten Formel-1-Sieg eingefahren», erinnert sich Vasseur daraufhin. Und er betont: «Auf dieser Strecke macht der Fahrer einen echten Unterschied.»

Der Teamchef der Roten ist sich sicher: «Wenn wir es schaffen, ihnen ein Auto zur Verfügung zu stellen, das sie am Limit bewegen können, bin ich überzeugt, dass wir ein starkes Wochenende erleben und viele Punkte mit nach Hause nehmen werden.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 138,01:989 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,141 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,880

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,686

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,349

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +23,073

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,792

08. George Russell (GB), Mercedes, +42,368

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:17,259 min

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,976

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:22,460

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Hydraulikdefekt

WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 265 Punkte

02. Norris 189

03. Leclerc 162

04. Sainz 154

05. Piastri 149

06. Hamilton 125

07. Pérez 124

08. Russell 116

09. Alonso 45

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 389 Punkte

02. McLaren 338

03. Ferrari 322

04. Mercedes 241

05. Aston Martin 69

06. Racing Bulls 33

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0