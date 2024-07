Carlos Sainz geht zu Williams: So wurde er überzeugt

​Der dreifache GP-Sieger Carlos Sainz (29) hat Angebote von Audi/Sauber und Alpine ausgeschlagen und geht lieber zu Williams. Teamchef James Vowles sagt, wie er den Madrilenen überzeugen konnte.

Die Entscheidung ist gefallen, am 30. Juli wurde sie verkündet: Der heutige Ferrari-Fahrer Carlos Sainz wird ab 2025 für den englischen Traditionsrennstall Williams an den Start gehen; die Teams Alpine und Audi/Sauber haben vergeblich um den 29-jährigen Spanier gebuhlt.

Williams-Teamchef James Vowles ist sichtlich erleichtert und enthüllt, erstaunlich: «Erste Gespräche begannen schon in Abu Dhabi 2023.» Also noch vor dem Transfer-Knaller im Januar 2024, dass Lewis Hamilton ab 2025 ein Ferrari-Fahrer und Sainz damit überflüssig wird.

Vowles weiter: «So im Bereich des Spanien-GP Ende Juni dachte ich, dass wir das unter Dach und Fach bringen können. Und dann hatten wir ein grottenschlechtes Wochenende, so etwas kannst du dir in diesem Sport nicht leisten. Letztlich waren die Verhandlungen eine einzige Achterbahnfahrt, mal schaute es wieder besser aus, mal wieder weniger gut.»

«Das lag auch an einer ungewöhnlichen Situation auf dem Fahrermarkt, bis zuletzt war ja beispielsweise auch offen, was nun aus Pérez wird. Wenn die Lage so instabil ist, dann ist es nachvollziehbar, dass ein Fahrer wie Sainz zögert. Erst als die Tinte aus Carlos’ Feder auf dem Vertrag trocknete, war ich mir meiner Sache wirklich sicher.»



«Wir dürfen stolz sein bei Williams, dass zwei der besten Fahrer an uns glauben. Das ist ein weiteres Zeichen dafür, wie viel hier in Bewegung ist und wozu wir zu investieren bereit sind. Dazu kommt, dass sich Sainz für uns und gegen eine der renommiertesten Marken der Autobranche entschieden hat (Vowles meint Audi, A.C.). Das ist einer der besten Momente meiner Karriere.»



«Sainz hat nicht wegen unserer gegenwärtigen Leistung bei Williams unterzeichnet, sondern weil wir ihn davon überzeugen konnten, was bei uns alles für die Zukunft aufgegleist wird. Ich habe ihm von Anfang an reinen Wein eingeschenkt, wonach die Saison 2025 nicht einfach wird, es dann aber aufwärts gehen sollte. Ich glaube, diese Offenheit war ebenfalls einer der Gründe, wieso sich Carlos für uns entschieden hat.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:57,566 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,647 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,023

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +8,700

05. Lando Norris (GB), McLaren, +9,324

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,269

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +42,669

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,437

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,026

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +54,400

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:02,485 min

12. Alex Albon (T), Williams, +1:03,125

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:03,839

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,105

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:10,112

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:16,211

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:25,531

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:28,307

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Hydraulik

Disqualifiziert

George Russell (GB), Mercedes (Sieger, Fahrzeug untergewichtig)





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0