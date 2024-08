Erster GP-Sieg 2024: David Coulthard glaubt an Pérez

Von den 8 Piloten der 4 Top-Teams Red Bull Racing, McLaren, Ferrari und Mercedes ist Sergio Pérez der Einzige, der 2024 noch keinen Sieg errungen hat. GP-Veteran David Coulthard glaubt, dass der Mexikaner siegen kann.

Der Druck, der auf Sergio «Checo» Pérez’ Schultern lastet, ist gross, denn der Rennfahrer aus Guadalajara blieb in den acht Rennen seit dem Miami-GP hinter den Erwartungen zurück. In den WM-Runden in Imola, Monte Carlo, Montreal, Barcelona, Spielberg, Silverstone, Budapest und Spa sammelte der Red Bull Racing-Routinier nur 28 WM-Zähler. Zum Vergleich: Sein Teamkollege Max Verstappen holte in der gleichen Zeitspanne 141 Punkte.

In der Sommerpause wurde die Performance des Mexikaners denn auch genau analysiert. Und die Teamführung entschied sich, Pérez noch eine Chance zu geben, einen Weg aus der Leistungskrise zu finden. Der frühere GP-Pilot David Coulthard ist sich denn auch sicher, dass der aktuelle WM-Siebte das auch schaffen kann.

Er traut dem 34-Jährigen auch zu, 2024 noch einen Sieg für Red Bull Racing zu erobern. Denn Pérez ist der einzige Fahrer der vier Spitzenteams, der in diesem Jahr noch nicht als Erster über die Ziellinie gekommen ist. Coulthard erklärte den Kollegen von «RacingNews365.com»: «Checo war zuletzt nicht in Form, aber er ist ein Grand-Prix-Sieger, und wieso sollte er nicht wieder siegen, wenn er zu seiner alten Form zurückfindet?»

Der Schotte schliesst auch einen Überraschungssieger nicht aus. «Vielleicht hat einer der anderen Fahrer Glück. Das haben wir vor drei Jahren mit Alpine erlebt, als Esteban Ocon in Ungarn gewonnen hat. Ein solches Rennen kommt immer wieder mal vor. Aber bereits jetzt haben wir schon so viele verschiedene Sieger wie schon lange nicht mehr gesehen, damit können wir zufrieden sein.»

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:57,566 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,647 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,023

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +8,700

05. Lando Norris (GB), McLaren, +9,324

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,269

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +42,669

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,437

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,026

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +54,400

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:02,485 min

12. Alex Albon (T), Williams, +1:03,125

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:03,839

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,105

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:10,112

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:16,211

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:25,531

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:28,307

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Hydraulik

Disqualifiziert

George Russell (GB), Mercedes (Sieger, Fahrzeug untergewichtig)

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0