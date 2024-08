Andrew Shovlin (Mercedes): «Hohe Entwicklungsrate»

Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin sprach unlängst über die Entwicklungsrate seiner Mannschaft und die wichtige Rolle, den Erkenntnisse und Ideen beim Kampf an die Spitze des Feldes spielen.

Der Formel-1-Spitzenkampf ist nach der dominanten Phase von Red Bull Racing wieder spannender geworden, in diesem Jahr kämpfen gleich vier verschiedene Teams um GP-Siege: Neben der Weltmeister-Mannschaft aus Milton Keynes konnten auch Ferrari, McLaren und zuletzt auch Mercedes GP-Siege bejubeln.

Dass Mercedes in diesem Jahr zulegen konnte, liegt nicht zuletzt an der hohen Entwicklungsrate im Chassis-Werk in Brackley. Dort werden unermüdlich neue Ideen umgesetzt, um den W15, mit dem Lewis Hamilton und George Russell auf Punktejagd gehen, immer weiter zu verbessern. In Spa hatte das Team einen neuen Unterboden samt Diffusor dabei.

Die Neuerungen wurden zwar nach dem Trainingsfreitag wieder eingepackt, da beim ersten Einsatz einige Probleme auftauchten, die das Team allerdings auf die Abstimmung und weniger auf das Update zurückführt. Deshalb sei man auch sehr zuversichtlich, den Unterboden in Zandvoort wieder einsetzen zu können. Auch weitere Updates sollen in den Rennen nach der Sommerpause folgen, kündigte Andrew Shovlin an.

«Die Entwicklungsrate ist derzeit wirklich hoch, und das zeigt, wie gut die Arbeit in unserer Organisation ist», stellt der Mercedes-Ingenieur sich und seiner Mannschaft ein gutes Zeugnis aus. «Wir generieren viele Ideen, die Am Anfang jeder neuen Entwicklung stehen. In der Formel 1 hängt der Erfolg stark von Ideen und den Erkenntnissen ab, und derzeit ist auch unsere Lernrate sehr hoch.»

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:57,566 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,647 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,023

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +8,700

05. Lando Norris (GB), McLaren, +9,324

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,269

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +42,669

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,437

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,026

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +54,400

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:02,485 min

12. Alex Albon (T), Williams, +1:03,125

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:03,839

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,105

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:10,112

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:16,211

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:25,531

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:28,307

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Hydraulik

Disqualifiziert

George Russell (GB), Mercedes (Sieger, Fahrzeug untergewichtig)

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0