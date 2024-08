Zeitplan Zandvoort: Viertes Heimrennen für Verstappen

Seit dem Kalender-Comeback von Zandvoort in der Formel 1 gab es dort nur einen Sieger: Max Verstappen. Seine Fans, die «Orange Army», feiern ihren Lokalhelden bei dessen Heimspiel. Der Zeitplan fürs Wochenende.

Der Weltmeister kehrt zurück auf seine Paradestrecke.

Dreimal fuhr die Formel 1 im 21. Jahrhundert in Zandvoort – und dreimal hieß der Sieger Max Verstappen (26). Alle drei Male, also von 2021 bis 2023, hatte Verstappen jeweils auch vorher die Pole geholt. Keiner kann Zandvoort so gut wie Verstappen.

Vor dem Zandvoort-Comeback 2021 hatte die Strecke fast 30 Jahre Formel-1-Pause gemacht. 1985 fand der zunächst letzte Große Preis der Niederlande statt. Damals siegte noch Niki Lauda.

Inzwischen ist die Streckenführung leicht verändert. Berühmt ist der Kurs, der direkt an der Nordsee quer durch die Dünen führt, vor allem für seine zwei Steilkurven mit Banking. Aktueller Kalender-Rekord: In Kurve 14 ist die Strecke 19 Grad geneigt.

Auch beim vierten Formel-1-Spektakel in Zandvoort mit modernen Autos kann sich Verstappen der Unterstützung seiner «Orange Army», wie seine Oranje-Fans genannt werden, sicher sein. Die niederländischen Fans feiern ihren Lokalhelden ausgelassen. Zandvoort ist nur eine kurze Bahnfahrt von der Metropole Amsterdam entfernt.

Zeitplan Großer Preis der Niederlande

Mittwoch, 21. August

14.30–15.30: Probe Showteam

16.30–18.00: F1 Academy Event Track Walk

18.00–20.30: Fahrradtour über die Strecke

Donnerstag, 22. August

09.00–11.45: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

13.30–14.15: Pressekonferenz Formel 1-Fahrer

13.45–14.00: Pisteninspektion

14.00–15.00: Highspeed-Test Safety-Car und Medical-Car

15.00–18.00: Pit Lane Walk

17.00–19.00: F1 Experiences Set Up

18.00–19.00: F1 Experiences Pit Lane Walk

19.00–20.30: F1 Experiences Live

Freitag, 23. August

08.45–08.55: Medizinische Inspektion

08.55–09.10: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.10–09.25: Übung Medizinischer Eingriff

09.30–10.30: Teammanager-Treffen

10.10–10.50: Erstes Training F1 Academy

11.00–11.30: Paddock Club Track Tour

11.00–12.00: Paddock Club Pit Lane Walk

11.00–12.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

11.30–12.00: Showteam Promoter

12.00–12.15: Pisteninspektion

12.30–12.30: Erstes Training Formel 1

14.00–14.45: Training Porsche Supercup

14.30–15.30: Teams Pressekonferenz

14.55–15.25: Paddock Club Track Tour

14.55–15.25: Paddock Club Pit Lane Walk

15.20–15.40: Showteam

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Zweites Training Formel 1

17.30–18.10: Zweites Training F1 Academy

18.20–19.20: Paddock Club Track Tour

18.20–19.20: Paddock Club Pit Lane Walk

18.30–19.30: Fahrer-Meeting

19.20–20.20: F1 Experiences Pitlane Walk

Samstag, 24. August

08.40–09.10: Boxenstopp-Training

09.30–09.40: Medizinische Inspektion

09.40–09.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

10.15–10.45: Qualifying F1 Academy

10.45–11.00: Showteam

11.00–11.10: Pisteninspektion

11.30–12.30: Drittes Training Formel 1

13.00–13.30: Qualifying Porsche Supercup

13.40–14.10: Paddock Club Track Tour

13.40–14.35: Paddock Club Pit Lane Walk

14.10–14.40: Showteam

14.40–14.50: Pisteninspektion

15.00–16.00: Qualifying Formel 1

16.00–17.00: Pressekonferenz Qualifying

16.10–16.35: Showteam

16.45–16.48: Pitlane offen F1 Academy

17.05–17.40: Erstes Rennen F1 Academy (17 Runden, max. 30 Min.)

17.50–18.50: Paddock Club Pit Lane Walk

17.50–18.50: Paddock Club Track Tour

Sonntag, 25. August

09.35–09.45: Medizinische Inspektion

09.45–10.00: Pisteninspektion und Safety Car-Test

10.20–10.23: Pitlane offen F1 Academy

10.40–11.15: Zweites Rennen F1 Academy (17 Runden, max. 30 Min.)

11.40–11.45: Pitlane offen Porsche Supercup

11.55–12.30: Rennen Porsche Supercup (17 Runden oder 30 Min.)

12.40–13.30: Paddock Club Track Tour

12.55–13.55: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

14.00–14.10: Pisteninspektion und medizinische Inspektion

14.20–14.30: Pitlane offen Formel 1

14.46–14.48: Nationalhymne

15.00–17.00: Großer Preis der Niederlande (72 Runden oder 120 Min.)