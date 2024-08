Briatore: Oscar Piastri hat das Zeug zum Weltmeister

Nicht erst seit seinem Sieg in Ungarn halten viele in der Szene Oscar Piastri für eines der größten Talente. Flavio Briatore und Eddie Jordan loben den jungen Australier. Briatore traut ihm den WM-Titel zu.

Oscar Piastri begeistert Fans und Konkurrenz. In Ungarn holte er (sogar mit gebrochener Rippe) im 35. Rennen seinen ersten Rennsieg. In drei weiteren Rennen stand der junge Australier in dieser Saison schon auf dem Podium. Piastri gilt spätestens seit seinem Debüt in der Formel 1 als eine der größten Hoffnungen des Sports.

Dem Lob schließen sich auch zwei Granden des Motorsports an. Im Podcast «Formula for Success» finden Eddie Jordan und Flavio Briatore ausschließlich positive Worte für den Ungarn-Sieger.

Der frühere Teambesitzer Jordan sagt: «Ich habe schon vor etwa drei Rennen gesagt, also bevor er seinen ersten Rennsieg eingefahren hat, dass er als einer der größten Fahrer der nächsten zehn Jahre in Erscheinung treten wird.»

Briatore, der erst vor Kurzem sein offizielles Formel-1-Comeback als Berater von Alpine gegeben hat, geht sogar so weit: «Wenn er nicht nächstes Jahr Weltmeister wird, dann wird er 2027 da sein. Wenn McLaren weiterhin so ein Auto hat, glaube ich, dass er einer der besten Fahrer ist.»

Oscar Piastri, der sowohl die Formel 3 als auch die Formel 2 in seinem ersten Jahr gewann und nun in der Formel 1 begeistert, wird von seinem Landsmann und Ex-Piloten Mark Webber gemanaget. Der wiederum wurde in seiner aktiven Zeit von Flavio Briatore betreut. Hat Webber etwas von Briatore gelernt? Der Italiener: «Dass Piastri Weltmeister-Material ist, ja.»

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0