Haas-Teamchef Komatsu freut sich auf «Fußballstadion»

Oranje, Jubel und laute Musik. Das macht neben dem Geschehen auf der Strecke den Grand Prix in Zandvoort aus. Haas-Teamchef Ayao Komatsu erinnert die Stimmung beim GP eher an ein Fußballstadion.

Nach der Sommerpause fährt die Formel 1 beim Weltmeister zu Hause. Auftakt nach drei Wochen Rennpause ist in Zandvoort in den Niederlanden, der Heimat von Max Verstappen.

Wegen der Fans, deren Atmosphäre und der einzigartigen Streckenführung ist die Strecke beliebt bei Fahrern und Teams. Haas-Teamchef Ayao Komatsu freut sich besonders auf eine Atmophäre wie beim Fußball.

Komatsu: «Zandvoort ist eine interessante Rennstrecke mit vielen Wellen und Wölbungen. Die letzte Kurve ist ziemlich interessant. Es ist eine Mischung aus Kurven mit niedriger bis mittlerer Geschwindigkeit und eine Rennstrecke mit hohem Abtrieb. Das Überholen ist ziemlich schwierig.»

Der Japaner freut sich auf seinen ersten Holland-GP als Teamchef von Haas: «Die Atmosphäre in Zandvoort ist einzigartig, sie erinnert eher an ein Fußballstadion als an eine Formel-1-Veranstaltung, vor allem vor dem Rennen in der Startaufstellung mit der Musik und der Orange Army.» Gemeint sind die Verstappen-Fans, die sich im niederländischen Orange kleiden. «Es ist etwas ganz Besonderes und sehr ungewöhnlich, wenn man nur Formel-1-Veranstaltungen gewohnt ist. Ich bin gerne dort, weil die Atmosphäre so einzigartig ist, und ich freue mich darauf, wieder Rennen zu fahren.»

Auch sein Fahrer Nico Hülkenberg, der am Montag vor dem Rennen 37 Jahre alt wurde, freut sich auf den speziellen Kurs: «Zandvoort ist eine Strecke, auf der ich in meiner Juniorenkarriere viele Rennen gefahren bin; Formel BMW, A1 Grand Prix, F3, einige wirklich gute Erinnerungen. Es ist ein mir sehr vertrauter Ort, auch weil in der Nähe der niederländischen Grenze aufgewachsen bin.» Der Deutsche stammt aus Emmerich am Rhein.

Hülkenberg: «Es ist ein besonderes Gefühl und ein besonderes Rennen für mich. Es ist ein großartiger Ort mit einer großartigen Atmosphäre, die Orange Army ist in großer Zahl vertreten und es ist eine einzige große Party. Die Strecke ist kurz, sehr old school und schmal. Es ist ziemlich schwierig, zu überholen. Für die großen modernen Formel-1-Autos ist es eine ziemlich kleine Strecke, aber es macht trotzdem Spaß und ist eine Herausforderung, sie zu bewältigen.»

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0