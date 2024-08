Charles Leclerc (9.): «Besser als es aussieht»

Ferrari-Star Charles Leclerc belegte im ersten Zandvoort-Training nur den 13. Platz. In der zweiten Session war er der Neuntschnellste. Er ist sich sicher: Die Performance ist besser als die Zeitenliste vermuten lässt.

Das Ferrari-Team hat in Zandvoort keinen einfachen Auftakt erlebt. Die erste Session wurde weitgehend vom Regen bestimmt, entsprechend wenig brauchbare Daten konnten die GP-Stars sammeln. Im zweiten Training wurde Carlos Sainz von einem Getriebeproblem eingebremst, deshalb lag es an Leclerc, die Abstimmungsarbeit zu erledigen.

Der aktuelle WM-Dritte drehte in der zweiten Stunde 31 Runden auf dem 4,259 km langen Kurs und war am Ende der Neuntschnellste. Von der Bestzeit von George Russell trennten ihn mehr als sieben Zehntel. Danach erklärte er gewohnt nüchtern: «Es war wie erwartet hart. Leider haben wir nicht das Tempo, um die Performance der Jungs an der Spitze zu zeigen. Aber ich denke, es ist besser als es aussieht.»

«Sicherlich werden wir aber nicht um den Sieg mitkämpfen können. Es liegt sicherlich noch viel Arbeit vor uns und wir geben alles, ich hoffe, dass sich das auch bald lohnen wird», sprach der Monegasse Klartext. Und er versprach: «Natürlich werde ich versuchen, im Qualifying eine starke Leistung zu zeigen.»

«Aber wir sprechen aktuell von Abständen, die etwas zu gross sind, um etwas Besonderes zu schaffen. Wenn wir es schaffen, bis auf zwei, drei Zehntel an die Spitze heranzukommen, werden wir ein gutes Ergebnis einfahren können. Aber wenn uns das nicht gelingt, erwarte ich ein schwieriges Wochenende für uns», betonte der 26-jährige Ferrari-Star.

2. Training, Zandvoort

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,702 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:10,763

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:10,813

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:10,961

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,986

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,357

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:11,374

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:11,430

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,443

10. Alex Albon (T), Williams, 1:11,550

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,576

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:11,581

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:11,630

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,644

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11,818

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:11,934

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12,061

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:12,206

19. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,108

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,296





1. Training, Zandvoort

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,322 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,523

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:13,006

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,074

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,142

06. Alex Albon (T), Williams, 1:13,159

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,230

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,563

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,597

10. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:13,965

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,151

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,279

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,306

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:14,418

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,467

16. Robert Shwartzman (IL), Sauber, 1:14,658

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,605

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,796

19. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:16,321

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,036