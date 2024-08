Mick Schumacher geächtet, Ralf Schumacher genervt

​Kein Cockpit bei Mercedes, kein Cockpit bei Alpine, kein Cockpit bei Williams, eine um die andere Tür fällt zu für den Formel-2-Champion Mick Schumacher. Sein Onkel Ralf kann das nicht verstehen.

Mick Schumacher erhält viel Lob, aber keinen Formel-1-Rennwagen, um wieder Rennen zu fahren. Der Reservist von Mercedes und McLaren machte sich natürlich Hoffnungen, eine Chance bei Mercedes zu erhalten, als klar war, dass Lewis Hamilton zu Ferrari zieht – aber der Platz von Lewis Hamilton erhält der 18-jährige Kimi Antonelli, nicht Mick.

Dann lobte der damalige Alpine-Teamchef Bruno Famin die Arbeit von Mick in der Langstreckenmannschaft der Franzosen, aber der Platz von Esteban Ocon ging an den Alpine-Junioren Jack Doohan. Da war Famin bereits entsorgt.

Am Zandvoort-Wochenende setzte Logan Sargeant seinen Rennwagen und damit auch seine GP-Karriere in die Leitschiene. Als Favoriten für seinen Platz ab Monza galten Red Bull-Junior Liam Lawson und Mick Schumacher. Und wer erhält den Platz? Williams-Eigengewächs Franco Colapinto aus Argentinien.



Ralf Schumacher versteht die Welt nicht mehr. Der 49-jährige Onkel von Mick, sechsfacher GP-Sieger, sagt bei den Kollegen der dpa: «Man kann diese Entscheidung vielleicht respektieren, weil Colapinto ein Fahrer aus der Nachwuchsförderung von Williams ist. Ich halte sie aber aus Leistungssicht für absurd und nicht sinnvoll. Ich glaube, das Risiko für den Rennstall und auch den Fahrer ist viel, viel höher als hätten sie jemanden mit Erfahrung reingesetzt, wie Mick.»



Klar bringt Colapinto, der erste Argentinier in der Formel 1 seit Gastón Mazzacane 2001, Geldgeber zu Williams, aber Ralf findet: «Es gibt aus Management-Sicht keinen Betrag der Welt, der diese Entscheidung rechtfertigt. Williams macht ohnehin ein schweres Jahr durch, da wäre es meiner Meinung nach viel zielführender gewesen, einen Fahrer ins Auto zu setzen, der sie weiterbringt.»



Der WM-Vierte von 2001 und 2002 schränkt ein: «Man muss so fair sein und sagen, dass es bei Mick in seiner zweiten Saison bei Haas ezu lange gedauert hat, bis er Fuss gefasst und seinen Teamkollegen im Griff hatte. Die Formel 1 verzeiht nicht.»





Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:45,519h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +22,896 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,439

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +27,337

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +32,137

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,542

07. George Russell (GB), Mercedes, +44,617

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,599

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2 Runden

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2 Runden





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 295 Punkte

02. Norris 225

03. Leclerc 192

04. Piastri 179

05. Sainz 172

06. Hamilton 154

07. Pérez 139

08. Russell 122

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 434 Punkte

02. McLaren 404

03. Ferrari 370

04. Mercedes 276

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 13

09. Williams 4

10. Sauber 0