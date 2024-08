Oscar Piastri: Vorfreude auf Atmosphäre in Monza 29.08.2024 - 14:14 Von Vanessa Georgoulas

© Motorsport Images Oscar Piastri

Nach dem Rennen in Zandvoort übte sich Oscar Piastri in Selbstkritik. Der schnelle Australier will auf dem Highspeed-Kurs in Monza Wiedergutmachung leisten – und ist zuversichtlich, dass ihm das auch gelingen wird.