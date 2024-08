Charles Leclerc: «Hoffentlich etwas näher dran» 29.08.2024 - 16:01 Von Vanessa Georgoulas

© Motorsport Images Charles Leclerc

Ferrari-Star Charles Leclerc schaffte es in Zandvoort zum siebten Mal in diesem Jahr aufs Podest, er wurde zum zweiten Mal in Folge Dritter. In Monza rückt er mit einem Update aus, von dem er sich viel erhofft.