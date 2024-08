Alpine: Protest und Streik in Monza, das sagt Gasly

Renault hat die Arbeit am 2026er-Motor für das Alpine-Team eingestellt, künftig soll das Formel-1-Team der Franzosen mit einem Kundenmotor antreten. Das sorgt für Ärger bei der Belegschaft, die Aktionen angekündigt hat.

Der Ärger im Rennmotorenwerk in Viry-Chatillon ist gross, seit der frühere Alpine-Teamchef Bruno Famin bestätigt hat, dass das Werksteam des Autobauers Renault künftig mit einem Kundenmotor in der Königsklasse antreten soll. Die Gewerkschaften haben bereits reagiert, auch der Betriebsrat hat mit klaren Worten auf die Pläne des Konzerns reagiert.

Die Fachkräfte, die in Viry-Chatillon arbeiten, sollen in anderen Bereichen eingesetzt werden. Doch das lindert ihre Wut nicht. Ihrem Unmut wollen die Mitarbeiter nun mit mehreren Aktionen Luft machen, wobei von einem stillen Protest auf den Tribünen in Monza die Rede ist.

So sollen am Trainingsfreitag 100 Mitarbeiter auf verschiedenen Tribünen in Monza mit weissen T-Shirts, auf denen das Alpine-Logo und der Hashtag «ViryOnTrack» zu sehen ist, gegen die Pläne der Konzernführung protestieren. Dazu sollen sie eine schwarzes Armband tragen.

Gleichzeitig ist ein Streik im Werk in Viry-Chatillon geplant, die Mitarbeiter wollen auf die Strasse gehen. Wie die französischen Kollegen von «fr.motorsport.com» berichten, haben einzelne Lokalpolitiker eine Teilnahme am Streik angekündigt.

Pierre Gasly, der für das Alpine-Team auf WM-Punktejagd geht, sagt zu den Querelen in den eigenen Reihen, dass er Verständnis für alle beteiligten Parteien hat. Und er betont: «Ich kann da leider nichts ausrichten, das Thema betrifft das Team und das Top-Management. Ich fokussiere mich ganz auf meine Arbeit und das Beste, was ich für alle Mitarbeiter tun kann, ist mein Bestes auf der Strecke zu geben. Damit will ich jeden einzelnen für seine harte Arbeit belohnen. Das ist meine Rolle im Team und auf diese werde ich mich konzentrieren.»

WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 295 Punkte

02. Norris 225

03. Leclerc 192

04. Piastri 179

05. Sainz 172

06. Hamilton 154

07. Pérez 139

08. Russell 122

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 434 Punkte

02. McLaren 404

03. Ferrari 370

04. Mercedes 276

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 13

09. Williams 4

10. Sauber 0