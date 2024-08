Lando Norris über Monza: «Eine ganz andere Strecke»

Obwohl Lando Norris beim jüngsten Formel-1-Rennen in Zandvoort dominierte, bleibt er bei seiner Prognose für den anstehenden GP in Monza bescheiden. Der McLaren-Pilot mahnt: In Italien könnte es schwierig werden.

Lando Norris verlor die Führung in Zandvoort gleich auf den ersten Metern, doch in Runde 18 konnte er sich die Spitzenposition wieder erkämpfen und gab diese auch nicht mehr ab. Am Ende kreuzte er die Ziellinie 22,8 sec vor WM-Leader Max Verstappen und setzte damit ein Ausrufezeichen. Der McLaren-Pilot feierte seinen zweiten Saisonsieg nicht so ausgelassen wie seinen ersten Formel-1-Triumph in Miami, erzählt er in Monza.

Und der 24-Jährige mahnt: «In Monza erwartet uns eine ganz andere Strecke. Natürlich ist das Team nach dem starken Wochenende in Zandvoort motiviert angereist. Aber das Gefühl unterscheidet sich nicht von den Rennen davor, denn wir wissen, dass wir seit Miami eine gute Performance gezeigt haben und einen guten Job machen.»

«Es ist schwer zu sagen, wie wir hier abschneiden werden», erklärt Norris vage. «Es lässt sich wohl eher mit dem Rennen in Spa vergleichen, und dort war Red Bull Racing sehr schnell. Sie sind aber generell in Spa sehr gut unterwegs. Wir hatten hier im vergangenen Jahr wohl unser schwierigstes Rennen, grösstenteils, weil ich hinter Alex Albon feststeckte. Ich erwarte nicht, dass wir so gut wie in der vergangenen Woche abschneiden werden. Wir glauben, dass wir starke Konkurrenz haben werden», präzisierte er.

Dass der Druck grösser geworden ist, liegt auf der Hand, bestätigt der WM-Zweite. «Aber ich denke nicht daran. Der Druck ist immer da, auch im Qualifying musst du jede Runde hinbekommen. Ich weiss, dass die Leute nun erwarten, dass ich jedes Rennwochenende gut hinbekomme, und ich erwarte das auch. Aber ich denke, dass ich das hinbekomme, und der Druck ist zwar schwer zu ertragen, aber es fühlt sich auch sehr aufregend an.»

Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:45,519h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +22,896 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,439

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +27,337

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +32,137

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,542

07. George Russell (GB), Mercedes, +44,617

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,599

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2 Runden

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2 Runden

WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 295 Punkte

02. Norris 225

03. Leclerc 192

04. Piastri 179

05. Sainz 172

06. Hamilton 154

07. Pérez 139

08. Russell 122

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 434 Punkte

02. McLaren 404

03. Ferrari 370

04. Mercedes 276

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 13

09. Williams 4

10. Sauber 0