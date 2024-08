Nico Hülkenberg: Diesen Teamkollegen wünscht er sich

Im nächsten Jahr wird Nico Hülkenberg für das Sauber-Team Gas geben. Der Deutsche verriet in Monza, was er sich von seinem Teamkollegen erhofft, den der künftige Werksrennstall von Audi noch bestimmen muss.

Dass Nico Hülkenberg im nächsten Jahr nicht mehr für das Haas-Team auf Punktejagd gehen wird, steht schon seit geraumer Zeit fest. Der Deutsche ist bisher der einzige Fahrer, den Sauber für die Zeit ab 2025 bestätigt hat. Die Frage, wer der zweite Pilot im Rennstall werden wird, der ab 2026 als Audi-Werksteam in der Formel 1 antreten wird, beschäftigt die Experten und Fans gleichermassen.

Am Rande des Highspeed-Kurses von Monza sprach Hülkenberg über seinen künftigen Stallgefährten, und er stellte gleich klar: «Es steht nicht in meiner Macht, das zu bestimmen. Aber ich kann sagen, dass ich den bestmöglichen Teamkollegen haben will, den wir bekommen können. Denn unsere Mannschaft braucht das stärkste Duo, um im harten Konkurrenzkampf zu bestehen.»

Auch über die Arbeit seines künftigen Vorgesetzten Mattia Binotto will der Le Mans-Sieger von 2015 noch nicht zu viel sagen: «Er wird sich wohl zuerst einen Überblick über die aktuelle Situation verschaffen müssen. Er schaut sich sicher jede Abteilung an und ich bin mir sicher, dass er bereits eine Vorstellung davon hat, wie er gewisse Dinge optimieren will, um das Team voranzubringen.»

Bei der Erfolgsprognose für das anstehende Rennwochenende in Monza bleibt Hülkenberg vorsichtig. «Ich bin da nicht superzuversichtlich, denn im vergangenen Jahr hatten wir hier kein leichtes Spiel. In dieser Saison ist das Auto auf allen Strecken deutlich besser, aber die vergangenen paar Rennen waren eine Herausforderung. Wir haben es nicht immer geschafft, das Beste aus unseren Möglichkeiten zu machen», erklärt der 37-Jährige.

WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 295 Punkte

02. Norris 225

03. Leclerc 192

04. Piastri 179

05. Sainz 172

06. Hamilton 154

07. Pérez 139

08. Russell 122

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 434 Punkte

02. McLaren 404

03. Ferrari 370

04. Mercedes 276

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 13

09. Williams 4

10. Sauber 0