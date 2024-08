Lewis Hamilton in Monza: Ferrari-Fans sind begeistert

​Lewis Hamilton an einem Monza-Wochenende wie keinem anderen zuvor: Denn der Brite weiss, dass er hier 2025 in einem Ferrari fahren wird. Der Brite ist von den Tifosi sehr warmherzig empfangen worden.

Als Anfang 2024 die Neuigkeit von Lewis Hamiltons Wechsel zu Ferrari bestätigt wurde, stand auch fest: Jetzt wird der englische Superstar monatelang fast mehr Fragen über Ferrari beantworten als über seinen gegenwärtigen Arbeitgeber Mercedes-Benz.

Hamilton in Rot – wieso eigentlich? «Im Sommer 2023 sah ich meine Zukunft noch bei Mercedes und unterschrieb deshalb einen neuen Vertrag. Doch dann bot sich im neuen Jahr eine Chance, die ich ergriffen habe. Es war die schwierigste Entscheidung, die ich je treffen musste, denn Mercedes hat mich lange unterstützt. Ich glaube, es waren 26 Jahre, und wir haben zusammen Formel-1-Geschichte geschrieben, worauf ich sehr stolz bin. Aber letztlich hatte ich das Gefühl, dass es an der Zeit ist, ein neues Kapitel aufzuschlagen.»

«Man sieht beim Italien-GP dieses Meer aus rot gekleideten Ferrari-Fans und da kann man nur staunen. Als Team hatten sie in den letzten Jahren keine grossartigen Erfolge feiern können und mich erwartet sicherlich eine grosse Herausforderung.»

Lernt Hamilton Italienisch? Lewis grinst: «In all den Jahren habe ich es nicht geschafft, eine andere Sprache als Englisch zu lernen, aber natürlich werde ich es versuchen. Ich kann mich erinnern, dass ich, als ich in Italien noch im Kart unterwegs war, ein paar Sätze aufgeschnappt habe. Und ich hoffe, dass mir diese schnell wieder in den Sinn kommen werden.»

2024 ist Lewis Hamilton als kommender Ferrari-Fahrer nach Monza gekommen, die Reaktionen der Fans auf seine Ankunft: stürmisch und warmherzig. An den Tribünen sind erste Spruchbänder für Hamilton zu sehen.



Lewis: «An keinem anderen Ort spürst du die Rennleidenschaft der Menschen so stark. Monza ist immer eine ganz besondere Strecke, und wenn ich als Ferrari-Fahrer zurückkehren werde, dann wird dieses Gefühl noch viel intensiver sein.»



«Ich bin schon in den vergangenen Jahren von den Fans sehr nett empfangen worden, auch als ich im direkten Kampf stand mit den Piloten von Ferrari. Viele sagten zu mir: ‘vieni alla Ferrari’, kommt zu Ferrari. Und die Fans sind immer sehr einfallsreich. Im Internet habe ich ein Foto von Teamchef Vasseur, Charles Leclerc und mir gefunden – wir drei als Heilige …»



«Ich kann 2025 kaum erwarten, wenn ich hoffentlich in Rot auf dem Siegerpodest stehe. Die Sicht vom Monza-Podest ist einzigartig, wenn du vor dir ein Meer von Menschen siehst, bis hinunter zur ersten Kurve.»



«Klar bin ich schon in den vergangenen Jahren gefragt worden, ob ich auch Ferrari-Kappen unterzeichnen würde. Das kam mir ein wenig seltsam vor, und es war mir unangenehm. Aber ganz ehrlich: Das hat sich geändert, und inzwischen mache ich das gerne.»





Die Aussichten von Lewis Hamilton

Schafft Lewis Hamilton, was vor ihm die Champions Fernando Alonso und Sebastian Vettel nicht geschafft haben? Nämlich mit Ferrari erneut Weltmeister zu werden?



Rob Smedley muss keiner erklären, wie Ferrari tickt. Der 50-jährige Engländer arbeitete von 2004 bis 2013 in Maranello, die meiste Zeit als Renningenieur von Felipe Massa.



Im Podcast F1 Nation hat der Brite über die Erfolgsaussichten von Hamilton bei Ferrari gesprochen: «Lewis ist ein Profi durch und durch, er kann Ferrari auf eine ganz neue Ebene heben. Ferrari hat in den vergangenen Jahren Ansätze gezeigt, ein Wörtchen um den Titel mitreden zu können. Jetzt gilt es, Schwachpunkte auszumerzen.»



«Lewis Hamilton ist ein Fahrer, der ein Team um sich scharen kann und die Fachkräfte zusammenrücken lässt. Manchmal braucht ein Formel-1-Rennstall nur noch ganz wenig, um wieder titelfähig zu werden, und Lewis ist einer jener Piloten, die hier den Unterschied ausmachen können.»



«Perioden anhaltenden Erfolgs gründen vorrangig im stabilen Umfeld der Mitarbeiter. Wenn Ferrari es schafft, die Schlüsselstellen im Team mit guten Leuten zu besetzen, dann kann eine geborene Führungspersönlichkeit wie Lewis diesen Extra-Kick geben, den der Rennstall benötigt.»



«Hamilton ist zum Siegen geboren, und sein immenser innerer Antrieb wird Ferrari ohne Zweifel helfen.»





Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:45,519h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +22,896 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,439

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +27,337

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +32,137

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,542

07. George Russell (GB), Mercedes, +44,617

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,599

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2 Runden

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2 Runden





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 295 Punkte

02. Norris 225

03. Leclerc 192

04. Piastri 179

05. Sainz 172

06. Hamilton 154

07. Pérez 139

08. Russell 122

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 434 Punkte

02. McLaren 404

03. Ferrari 370

04. Mercedes 276

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 13

09. Williams 4

10. Sauber 0