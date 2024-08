Lando Norris: «Denke nur ans nächste Rennen»

Lando Norris konnte in Zandvoort seine Überlegenheit demonstrieren. Der Sieg fühlt sich grossartig an, erklärt der McLaren-Star. Er betont aber auch: «Das Einzige, was mich jetzt interessiert, ist das anstehende Rennen.»

In Zandvoort sicherte sich Lando Norris am Samstag die Pole mit einem Vorsprung von knapp dreieinhalb Zehntelsekunden auf Lokalmatador Max Verstappen. Tags darauf verlor er die Führung beim Start, doch in Runde 18 zog er am Niederländer vorbei und von da an kontrollierte er das Rennen. Am Ende kam er mit einem Vorsprung von 22,8 sec ins Ziel.

Die Freude darüber stand ihm ins Gesicht geschrieben. Und rückblickend bestätigt er: «Ich habe seit letzter Woche sicherlich mehr gelächelt. Ein Sieg ist immer unglaublich und es ist ganz generell eines der besten Gefühle, wenn man ein Rennen gewinnt. Davon träume ich und das ist es, was ich erreichen will.»

«Doch auch wenn ich nicht an den WM-Titelkampf denken will, ist es am Ende nur ein Rennen, und ich konzentriere mich immer aufs anstehende Kräftemessen. Das kann man also auf positive oder negative Art und Weise anschauen, doch das Einzige, was mich jetzt interessiert, ist das anstehende Rennwochenende», relativiert der Brite gleich.

«Mich interessiert das darauffolgende Wochenende oder die weitere Zukunft nicht, vielmehr geht es um die Frage, was ich heute, morgen am Samstag und am Sonntag ausrichten kann. So lebe ich und so gehe ich das Ganze an. Das ändert sich, wenn das Rennen durch ist. Wir haben das Rennen gewonnen und am Sonntagabend ass ich mit meinem Freund zu Abend. Mein Auto hatte eine Panne und wir mussten es nach Hause schieben. Der Abend hätte nicht schlechter enden können, damit waren wir wieder in der Normalität angekommen», erzählte der aktuelle WM-Zweite.

«Am Montag war ich dann wieder am Trainieren und ich dachte mir, okay, ein Rennen ist durch, nun stehen noch neun Wochenenden an. Du musst auf gewisse Art und Weise das Wochenende vergessen und dich auf das konzentrieren, was ansteht. Ich nehme ein Rennen nach dem Anderen und denke nicht so sehr über das Langfristige nach», ergänzte Norris.

WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 295 Punkte

02. Norris 225

03. Leclerc 192

04. Piastri 179

05. Sainz 172

06. Hamilton 154

07. Pérez 139

08. Russell 122

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 434 Punkte

02. McLaren 404

03. Ferrari 370

04. Mercedes 276

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 13

09. Williams 4

10. Sauber 0