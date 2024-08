Charles Leclerc (Ferrari/4.): «Das ist enttäuschend»

​Monza: Ferrari 2022 auf Pole mit Charles Leclerc, 2023 mit Carlos Sainz. Nun aber ist Leclerc beim Start zum Heim-GP von Ferrari nur Vierter. Der Monegasse sagt: «Die Pole zu verpassen, das ist sehr enttäuschend.»

Die Flaggen wurden eingerollt, der Abgang von den Tribünen verlief eher wortkarg: Die Tifosi haben das ehrwürdige Autodromo Nazionale von Monza betreten verlassen, denn aus der grossen Ferrari-Sause ist nichts geworden.

Charles Leclerc wird den Traditions-GP von Italien mit seinem Ferrari von Startplatz 4 in Angriff nehmen, Carlos Sainz von 5. Vor dem roten Duo stehen die McLaren-Rennwagen von Lando Norris und Oscar Piastri sowie der Mercedes von George Russell. Mamma mia!

Noch in Q1 tauchten die Ferrari auf den Rängen 2 (Leclerc) und 4 (Sainz) auf, und so mancher Tifoso glaubte an die dritte Ferrari-Pole in Monza in Folge nach Charles 2022 und Carlos 2023. Aber als es um die Wurst ging, waren der Monegasse und der Madrilene einfach nicht schnell genug, selbst wenn die Abstände vorne gering sind.

Norris: 1:19,327 min

Piastri: 1:19,436 (109/1000 Rückstand auf Norris)

Russell: 1:19,440 (4/1000 auf Piastri)

Leclerc: 1:19,461 (21/1000 auf Russell)

Sainz: 1:19,467 (6/1000 auf Leclerc)

Leclerc fehlten also auf Norris 140 Tausendstelsekunden, auf Piastri nur 31 Tausendstel, doch and iesem Tag in Monza ist das eben Startplatz 4, und der sechsfache GP-Sieger Leclerc (Monza-Sieger von 2019) sagt: «Die Pole-Position zu verpassen, das ist enttäuschend.»

«Ich bin ernüchtert, denn am Freitag waren wir alle ganz aufgekratzt, weil wir eine Chance auf die Pole witterten. Heute weiss ich nicht, wie ich mehr hätte herausholen sollen als diesen vierten Platz. Das ist so frustrierend. Ich strample mich nicht gerne ab und bin am Ende nur Vierter.»



«Gut ist, dass wir dichter an der Spitze liegen als eine Woche vorher in den Niederlanden. Nun hoffe ich natürlich, dass ich das Blatt am Sonntag wenden kann.»



«Schon das ganze Wochenende lang untersteuert mein Wagen zu stark. Und daran hat sich in der Quali nichts geändert. Ich kann nur vermuten, dass unsere Gegner die Autos besser abstimmen konnten als wir. Wir haben das nicht geschafft, und aus diesem Grund ist uns die Pole entgangen.»





Qualifying, Monza

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,327 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,436

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,440

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,461

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,467

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,513

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,022

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,062

09. Alex Albon (T), Williams, 1:20,299

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:20,339

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,421

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:20,479

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:20,698

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,738

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,766

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:20,945

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,013

18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:21,061

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:21,101

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:21,445