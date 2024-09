Oliver Bearman: «Eine anspruchsvolle Strecke»

Weil sich Kevin Magnussen eine Rennsperre eingehandelt hat, darf beim anstehenden Rennwochenende in Baku Oliver Bearman im zweiten Haas-Renner neben Nico Hülkenberg auf Punktejagd gehen. Die Vorfreude ist gross.

Seine GP-Premiere hat Oliver Bearman bereits im März absolviert, als er in Saudi-Arabien für den erkrankten Ferrari-Star Carlos Sainz einspringen durfte. Der Teenager übernahm das Steuer des roten Renners aus Maranello am Samstagmorgen, nachdem klar war, dass der spanische Stammpilot wegen einer akuten Blinddarmentzündung operiert werden musste.

Obwohl Bearman nur eine freie Trainingsstunde hatte, um sich aufs Qualifying und Rennen vorzubereiten, überzeugte er sowohl auf einer schnellen Runde als auch im Renntrimm. Im Abschlusstraining verpasste er die Top-10-Startplätze nur um 36 Tausendstel, im Rennen sicherte er sich tags darauf mit dem siebten Rang seine ersten sechs WM-Zähler.

Die gute Performance blieb nicht unbemerkt und Bearman wurde vom Haas-Team für die Saison 2025 unter Vertrag genommen. Sein erstes volles Rennwochenende mit dem US-Rennstall wird er aber wegen der Rennsperre von Kevin Magnussen (der 12 Strafpunkte erreicht hat) bereits beim nächsten Formel-1-Kräftemessen in Baku bestreiten.

Der 19-jährige Brite, der im vergangenen Jahr als Formel-2-Rookie beide Läufe der Nachwuchsklasse in Baku gewonnen hat, sagt: «Ich freue mich darauf, wieder in ein Formel-1-Auto zu steigen und mein erstes komplettes GP-Wochenende zu bestreiten. Ich habe mit dem Team bereits Einsätze in freien Trainings absolviert, es ist aber sehr viel aufregender, ein ganzes Wochenende zu bestreiten.»

Und Bearman fügt an: «Im vergangenen Jahr war ich in Baku sehr erfolgreich, und es ist eine meiner Lieblingsstrecken, auch deshalb freue ich mich sehr darauf. Es ist definitiv auch eine anspruchsvolle Strecke, da man den Mauern an einigen Stellen sehr nah kommt. Aber ich war im Simulator und ich bin auch froh, dass ich bereis viele Runden im Auto gedreht habe.»

WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 303 Punkte

02. Norris 241

03. Leclerc 217

04. Piastri 197

05. Sainz 184

06. Hamilton 164

07. Pérez 143

08. Russell 128

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 6

17. Albon 6

18. Ocon 5

19. Zhou 0

20. Logan Sargeant (USA) 0

21. Bottas 0

22. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 446 Punkte

02. McLaren 438

03. Ferrari 407

04. Mercedes 292

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 28

08. Alpine 13

09. Williams 6

10. Sauber 0