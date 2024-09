Kampfansage von Lando Norris: «Das Ziel ist klar»

Nach dem Rennen in Monza war Lando Norris nicht in bester Laune, obwohl er einen Podestplatz erzielt hat. Umso entschlossener ist der aktuelle WM-Zweite, auf der Strecke von Baku das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Das jüngste Formel-1-Kräftemessen in Baku durfte Lando Norris von der Pole in Angriff nehmen, doch der McLaren-Star konnte die Führung nach dem Start einmal mehr nicht verteidigen. Ausgerechnet sein Teamkollege Oscar Piastri griff in der vierten Kurve an und kam vorbei. Auch Ferrari-Pilot Charles Leclerc, der das Rennen in Italien für sich entschied, kam in der Folge vorbei.

Norris musste sich mit dem dritten Platz hinter seinem Stallgefährten begnügen, die Laune des 24-Jährigen fiel entsprechend aus. Nach dem GP auf dem Highspeed-Kurs analysierte er das Rennen, wie er vor dem nächsten Kräftemessen in Baku berichtet: «Zusammen mit meinen Ingenieuren habe ich die Monza-Performance analysiert und herausgefunden, in welchen Bereichen sowohl ich als auch das Team noch Fortschritte erzielen kann.»

Der Brite, der aktuell den zweiten WM-Rang belegt, erklärt selbstbewusst: «Das Ziel ist klar. Ich habe volles Vertrauen in die Mannschaft, dass sie weiter hart arbeitet und sich stetig verbessert. Beide WM-Titel sind in Reichweite sind, und deshalb sind wir noch entschlossener, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Ich bin stolz auf das Team und bin gespannt, was wir an diesem Wochenende erreichen können.»

Auch Teamkollege Oscar Piastri schaute sich die Performance im Königlichen Park von Monza genauer an. Der Australier erzählt: «In der vergangenen Woche war ich im McLaren Technology Centre, um den Ingenieuren zu schauen, was wir noch besser machen können. Wir haben in jedem Rennen viele Punkte geholt und ich hoffe, dass dies auch in Baku der Fall sein wird.»

«Ich freue mich darauf, wieder in Baku auszurücken», betont der aktuelle WM-Vierte. «Wir waren jetzt einige Monate nicht mehr auf einem Strassenkurs unterwegs und auf der Piste von Aserbaidschan haben wir bisher einige interessante Rennen erlebt, in denen sich Chancen ergeben können. Ich bin zuversichtlich, dass wir als Team mit unserem Auto gute Leistungen erbringen können. Die Upgrades haben gut funktioniert und es ist klar, dass wir auf allen Streckentypen schnell sind.»

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14:40,727 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,664 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,153

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,621

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,820

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,932

07. George Russell (GB), Mercedes, +39,715

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,148

09. Alex Albon (T), Williams, +1:07,456 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,302

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:08,495

12. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:21,308

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:33,452

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

Out

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 303 Punkte

02. Norris 241

03. Leclerc 217

04. Piastri 197

05. Sainz 184

06. Hamilton 164

07. Pérez 143

08. Russell 128

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 6

17. Albon 6

18. Ocon 5

19. Zhou 0

20. Logan Sargeant (USA) 0

21. Bottas 0

22. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 446 Punkte

02. McLaren 438

03. Ferrari 407

04. Mercedes 292

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 28

08. Alpine 13

09. Williams 6

10. Sauber 0