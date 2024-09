Baku-Sieger Sergio Pérez: Verblüffende Aussage

​Red Bull Racing hat vier von sechs Aserbaischan-GP gewonnen und auch die vergangenen drei. Zwei Mal hiess der Sieger Sergio Pérez. Der Mexikaner macht vor dem ersten Training eine verblüffende Aussage.

Red Bull Racing ist auf dem tückischen Strassenkurs von Baku das erfolgreichste Formel-1-Team: Sechs Mal Grosser Preis von Aserbaidschan, vier Siege für RBR – 2017 Daniel Ricciardo, 2021 Sergio Pérez, 2022 Max Verstappen, 2023 erneut Pérez, und wenn Ricciardo und Verstappen 2028 nicht kollidiert wären, hätte der Rennstall aus Milton Keynes wohl auch dann gewonnen.

Sergio Pérez gilt als Baku-Spezialist: Fünf Mal auf dem Siegerpodest (Dritter 2016 und 2018, Zweiter 2022, Sieger 2021 und 2023). «Checo» Pérez ist der einzige Fahrer, der in Baku mehr als einmal gewinnen konnte.

Der 34-jährige Mexikaner ist vor der Baku-GP-Ausgabe 2024 überraschend optimistisch. Denn der sechsfache GP-Sieger sagt: «In der gegenwärtigen Form sollten wir in Baku und dann auch in Singapur noch am ehesten konkurrenzfähig sein. Auf dieser Strecke hier in Aserbaidschan erwarte ich, dass wir schneller sind als bei den Rennen davor.»

Das ist eine verblüffende Aussage, wo sich doch RBR gegenwärtig sehr schwertut und in Singapur in den vergangenen zehn Jahren nur einmal gewinnen konnte, 2022.



Aber Pérez beteuert: «Wenn wir es hier schaffen, unserem Problem mit dem Auto auf die Spur zu kommen, dann finden wir sehr viel Rundenzeit.»



«Auf dieser Bahn dürfen wir zuversichtlich an die Arbeit gehen, aber gleichzeitig spielt es in der Formel 1 nie eine Rolle, was du früher getan hast. Jedes Rennwochenende ist eine neue Herausforderung. Ich hoffe, wir finden eine gute Fahrzeugbalance. Wenn uns das gelingt, könnten wir stark sein.»





Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14:40,727 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,664 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,153

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,621

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,820

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,932

07. George Russell (GB), Mercedes, +39,715

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,148

09. Alex Albon (T), Williams, +1:07,456 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,302

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:08,495

12. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:21,308

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:33,452

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

Out

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 303 Punkte

02. Norris 241

03. Leclerc 217

04. Piastri 197

05. Sainz 184

06. Hamilton 164

07. Pérez 143

08. Russell 128

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 6

17. Albon 6

18. Ocon 5

19. Zhou 0

20. Logan Sargeant (USA) 0

21. Colapinto 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 446 Punkte

02. McLaren 438

03. Ferrari 407

04. Mercedes 292

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 28

08. Alpine 13

09. Williams 6

10. Sauber 0