Nico Hülkenberg (Haas/11.): So ging Rang 8 verloren

​Haas-Fahrer Nico Hülkenberg lag beim Strassen-GP von Baku lange auf Punktekurs, kurz vor Schluss verlor der Deutsche Ränge, an Franco Colapinto, Lewis Hamilton und Oliver Bearman – was ist passiert?

Zum siebten Mal in der GP-Saison 2024 ist Nico Hülkenberg auf dem undankbarsten aller Ränge ins Ziel gekommen – auf Rang 11, dem ersten Platz, der keine Punkte ergibt.

Haas-Fahrer Hülkenberg über seinen Aserbaidschan-GP: «Ich habe ein weitgehend sehr gutes Rennen gezeigt. Ich bin auf der einen Seite sehr happy, welchen Rhythmus ich anschlagen konnte, aber dann, zwei Runden vor Schluss, ist alles falsch gelaufen, was nur falsch laufen kann, und ich habe alles verloren. Daher ist es sehr enttäuschend. Ich muss das leider so hinnehmen.»

Was schief ging, sagt Haas-Teamchef Ayao Komatsu: «Nico hat einen prima Job gemacht, aber er hat zwei Runden vor Schluss leider die Mauer berührt und dadurch einen Platz an Franco Colapinto eingebüsst.»

Der Japaner weiter: «Fast gleichzeitig geschah der Unfall mit Sainz und Pérez, zunächst war da nur lokal gelb, und als die Fahrer in den Bereich kamen, wo überraschenderweise wieder grün gezeigt wurde, reagierte Nico zu wenig schnell. Also gingen Hamilton und Bearman an ihm vorbei.»



Nico grummelt: «Ich muss das jetzt mal alles verdauen und mich dann für Singapur frisch einstellen. Letztlich kann ich mich damit trösten, dass der Grand Prix viel besser gelaufen ist als erwartet. Wir hatten soliden Speed.»



«Beim Unfall von Sainz und Pérez ging ich davon aus, dass es sofort eine Safety Car-Phase geben würde, bei all den Trümmern auf der Bahn, aber auf einmal wurde wieder die grüne Flagge gezeigt, und ich verlor leider ein paar Ränge. Ich bin sogar über ein riesiges Trümmerteil gebrettert. Das waren verrückte letzte zwei Runden, die leider nicht für mich gelaufen sind.»





Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:58,007 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,910 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +31,328

04. Lando Norris (GB), McLaren, +36,143

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:17,098 min

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,468

07. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde, +1:27,396

08. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:29,541

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:32,401

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,127

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:33,465

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:57,189

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2:26,907

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2:28,841

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash







WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 313 Punkte

02. Norris 254

03. Leclerc 235

04. Piastri 222

05. Sainz 184

06. Hamilton 166

07. Russell 143

08. Pérez 143

09. Alonso 58

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Logan Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

02. McLaren 476 Punkte

01. Red Bull Racing 456

03. Ferrari 425

04. Mercedes 309

05. Aston Martin 82

06. Racing Bulls 34

07. Haas 29

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0