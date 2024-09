FIA bestätigt: Wintertestfahrten 2025 in Bahrain

Die Formel 1 führt ihren Wintertest auch 2025 in Bahrain durch

​Der Autosport-Weltverband FIA hat am 16. September bestätigt: Die Wintertests für die GP-Saison 2025 finden in Bahrain statt, von 26. bis 28. Februar 2025 auf dem Bahrain International Circuit.

Seit 2009 wird die Formel-1-Saisonvorbereitung teilweise auf dem Bahrain International Circuit ausgetragen, und das wird auch 2025 so sein: Die Rennställe werden drei Tage lang die Gelegenheit erhalten, sich auf die neue GP-Saison vorzubereiten, vom 26. bis 28. Februar auf dem Bahrain International Circuit.

Aber wie kam die Formel 1 eigentlich auf den kleinen Inselstaat als Probelauf für die GP-Saison? Die Entscheidung fiel 2021 aus der Not heraus: Formula One Management (FOM) und die zehn Grand-Prix-Rennställe kamen überein, dass dies am sinnvollsten sei – nachdem vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie der erste Teil des WM-Programms umgestellt werden musste.

Tests und Rennen am gleichen Ort machen mehr Sinn als Testfahrten in Katalonien und dann ein Rennen im Nahen Osten. Zudem war damals die Corona-Situation in Bahrain weniger dramatisch als in Katalonien.

Aus Kostengründen sind die Formel-1-Testfahrten im Laufe der Jahre mehr und mehr beschränkt worden. Noch vor einigen Jahren wurde vor einer Saison je vier Tage auf drei verschiedenen spanischen Rennstrecken gefahren (Valencia, Jerez, Barcelona), 2023 besteht die komplette Saisonvorbereitung aus nur drei Tagen, also eineinhalb pro Stammfahrer.



2022 war alles ein wenig anders: Die Formel 1 erhielt eine komplett neue Rennwagengeneration samt Niederquerschnittreifen, daher wurde das Testprogramm ausgebaut, auch dies in Absprache mit den Rennställen – drei Tage Barcelona, drei Tage Bahrain, dann das erste WM-Rennen auf dem Bahrain International Circuit.



Jahrelang haben sich verschiedene Teamchefs immer wieder für Bahrain als Teststrecke ausgesprochen. Denn 2018 beispielsweise staunten die Mitglieder der Königsklasse auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya – Schnee hatte die ganze Rennanlage gezuckert, an normalen Testbetrieb war nicht zu denken. Klar wurden wieder Stimmen laut, wonach der GP-Tross sich nicht im winterklammen Katalonien auf die Saison vorbereiten sollte, sondern unter arabischer Sonne von Bahrain.



Das alles hatten wir schon mal. Teamverantwortliche und Piloten zeterten schon vor Jahren, man brauche unbedingt Probefahrten unter Wettersicherheit und Verhältnissen, wie sie später bei den Grossen Preisen angetroffen werden.





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island