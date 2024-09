Jacques Villeneuve: «Was ist los mit Max Verstappen?»

​Formel-1-Weltmeister Jacques Villeneuve hat den Grand Prix von Aserbaidschan für Sky vor Ort verfolgt. Der Kanadier wundert sich über die Leistung des Red Bull Racing-Stars Max Verstappen.

Max Verstappen war heilfroh, die Zielflagge von Baku zu sehen: 51 Runden lang mühte sich der Niederländer mit seinem störrischen Rennwagen herum, Max beklagte sich in verschiedenen Meldungen am Funk über ein Auto, das springt, das an der Hinterachse zu wenig Haftung aufbaut, das nicht richtig bremst und die Balance zwischen Vorder- und Hinterachse vermissen lässt.

Nach dem Grand Prix vertiefte Verstappen: «In langsamen Kurven hoben die Räder immer wieder ab, und wenn sich der Reifen nicht mit voller Auflagefläche auf dem Asphalt befindet, dann fehlt dir eben die perfekte Haftung. Wir haben einen hohen Preis dafür bezahlt, dass wir die Abstimmung vor der Qualifikation nochmals geändert hatten. Das war schlicht die falsche Richtung.»

Jacques Villeneuve hat sich den Strassen-GP von Baku vor Ort angesehen, als Experte der britischen Kollegen von Sky. Der Kanadier provoziert gerne mit kontroversen Aussagen, und das ist nach dem spannenden Aserbaidschan-GP nicht anders.

Zur Leistung von Verstappen gibt der elffache GP-Sieger und Weltmeister von 1997 zu bedenken: «Was ist los mit Max Verstappen? In den vergangenen Rennen hat er wirklich niedergeschlagen gewirkt. Ich vermisse die übliche Angriffslust, den Kampfwillen, den wir von ihm kennen. Selbst am Funk ist er kaum noch zu hören. Etwas hat sich verändert.»

Der 163-fache GP-Teilnehmer Villeneuve vermutet: «Es könnte daran liegen, dass der Wagen sich einfach nicht so fahren lässt wie er es am liebsten hat und dass sein Stallgefährte dieses Mal schneller war. Das ist eine sehr ungewöhnliche Situation.»





Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:58,007 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,910 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +31,328

04. Lando Norris (GB), McLaren, +36,143

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:17,098 min

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,468

07. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde, +1:27,396

08. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:29,541

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:32,401

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,127

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:33,465

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:57,189

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2:26,907

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2:28,841

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 313 Punkte

02. Norris 254

03. Leclerc 235

04. Piastri 222

05. Sainz 184

06. Hamilton 166

07. Russell 143

08. Pérez 143

09. Alonso 58

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Logan Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

02. McLaren 476 Punkte

01. Red Bull Racing 456

03. Ferrari 425

04. Mercedes 309

05. Aston Martin 82

06. Racing Bulls 34

07. Haas 29

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0