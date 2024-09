Baku-Sieger Oscar Piastri: McLaren-Rat ignoriert

​Oscar Piastri (23) hat in Aserbaidschan seinen zweiten Saisonsieg nach Ungarn eingefahren. Nach dem spannenden Strassen-GP von Baku gab es zu, dass er auf eine Anweisung von McLaren gepfiffen hat.

Was für eine souveräne Darbietung des erst 23-jährigen Oscar Piastri auf dem Baku City Circuit: Wie ein ausgebuffter Profi fuhr der McLaren-Fahrer zu seinem zweiten Grand-Prix-Sieg (nach Ungarn). Die Art und Weise, wie er den führenden Charles Leclerc überrumpelte und seinen Wagen danach gegen den Monegassen sehr breit machte, das war das Verhalten eines ausgebufften Profis und lässt vergessen, dass Oscar erst seine zweite Formel-1-Saison fährt.

Oscar ist der 81. Fahrer in der Formel-1-WM seit Silverstone 1950, der mehr als einen Grand Prix gewonnen hat. Er ist der siebte Sieger auf dem kniffligen Kurs von Baku im achten Rennen.

Witziges Detail: Erstmals standen auf einem Formel-1-Podest drei Fahrer, die sich Formel-2-Titel der Neuzeit geholt haben – Piastri (F2-Champion 2021), Charles Leclerc (2017), George Russell (2018).

Der Sieg von Piastri und Rang 4 von Norris bedeutet: McLaren ist neuer Leader im Konstrukteurs-Pokal. Die Engländer führen erstmals seit Australien 2014 die Markenwertung an, Red Bull Racing ist nach 55 Rennen an der Spitze oder seit Miami 2022 nicht mehr vorne.

Für die erstaunliche Reife von Oscar Piastri spricht auch, wie er sich über eine Anweisung vom McLaren-Kommandostand hinwegsetzte.



Piastri erzählt: «Mein Renningenieur Tom Stallard hat mich vor dem Rennen angefleht, zu Beginn der zwei Segmente mit den Reifen überaus behutsam umzugehen. Und dann habe ich all seine Warnungen in den Wind geschlagen und den ersten Reifensatz gargekocht.»



«Also meldete sich Tom am Funk und hat dann beim Einsatz des zweiten Reifensatzes sinngemäss gesagt: ‚Das machen wir jetzt aber besser, gell.’ Worauf ich ihn ignoriert habe und mich auf Charles warf. Denn ich wusste – wenn ich weiter hinter Leclerc warte, dann ruiniere ich wahrscheinlich meine Walzen, und ich kann nicht ewig darauf hoffen, dass die Reifen am Auto von Charles abbauen.»



Der entscheidende Angriff von Piastri schien Leclerc zu überrumpeln, der Monegasse erwartete in jenem Moment keine Attacke. Oscar sagt dazu: «Ich hatte schon im ersten Rennteil versucht, von sehr weit hinten anzugreifen, aber es reichte knapp nicht. Ich dachte mir: ‚Okay, das kann klappen, ich muss hier nur ein paar Dinge etwas anders machen.‘ Also versuchte ich es später nochmals, und es funktionierte.»



«Charles zu überholen, das war entscheidend, weil das Reifen-Management ohne Gegner vor mir viel einfacher war. Grosses Kompliment an Leclerc, dass er in jener Szene fair geblieben ist und mir nicht die Tür zugeschmissen hat.»



Leclerc dazu: «Ich sah ihn kommen. Meine Reifen waren in dieser Situation noch nicht perfekt auf Temperatur, also bin ich nicht zu aggressiv vorgegangen. Ich dachte: ‘Kein Problem, wenn er jetzt vorbeigeht, ich kaufe ihn mir später.’ Leider war das eine Fehleinschätzung.»





Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:58,007 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,910 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +31,328

04. Lando Norris (GB), McLaren, +36,143

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:17,098 min

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,468

07. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde, +1:27,396

08. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:29,541

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:32,401

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,127

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:33,465

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:57,189

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2:26,907

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2:28,841

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 313 Punkte

02. Norris 254

03. Leclerc 235

04. Piastri 222

05. Sainz 184

06. Hamilton 166

07. Russell 143

08. Pérez 143

09. Alonso 58

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Logan Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

02. McLaren 476 Punkte

01. Red Bull Racing 456

03. Ferrari 425

04. Mercedes 309

05. Aston Martin 82

06. Racing Bulls 34

07. Haas 29

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0