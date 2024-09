Singapur-GP im TV: Fahrer und Rennwagen am Limit

​Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit, Rüttelpiste – die Strassenstrecke von Singapur fordert den Piloten alles ab. Aber auch die Technik ist an der Grenze. Die Zuschauer dürfen sich auf ein Spektakel freuen.

Der Grosse Preis von Singapur gilt als vielleicht anspruchsvollster Grand Prix im WM-Programm: Es ist heiss, es ist schwül, der Fahrer hat im kurvigen Betonkanal kaum Zeit zum Ausruhen und wird von den Bodenwellen ordentlich verdroschen. Die Mauern stehen nahe, die Fehlerquote ist hoch. Aber nicht nur die Piloten leiden.

Vor ein paar Jahren wollte ich vom langjährigen Renault-Motortechniker Rémi Taffin wissen, was Singapur bedeutet für die 1,6-Liter-V6-Antriebseinheiten mit Mehrfach-Energierückgewinnung.

Der Franzose sagte dazu: «Bei nur 45 Prozent Volllast haben die Verbrennungsmotoren und der Turbolader ein verhältnismässig leichtes Leben, ganz im Gegensatz zu einem Highspeed-GP wie etwa Monza. Die Energierückgewinnung hingegen arbeitet am Limit. Wir haben kaum lange Geraden, eher kurze Stücke, dann sofort wieder ein Bremsmanöver. Das erfordert eine Antriebseinheit mit möglichst breitem nutzbaren Drehzahlband und mit solidem Drehmoment, aber all dies erhöht auch den Spritverbrauch dramatisch.»

«Die Kühlanforderungen sind hoch, wir werden daher an den Autos mehr und grössere Öffnungen sehen. Die Fahrer sind überdies angewiesen, nicht ständig dicht einem Rivalen zu folgen – weil das Fahrzeug sonst zu wenig Kühlluft erhält.»

«Beim V6-Turbo gilt grundsätzlich – je heisser, desto weniger Leistung, die Kühlung der Antriebseinheit ist also ganz wichtig. Wir rechnen mit einem Zeitverlust von einer Zehntelsekunde mit jedem Grad höherer Aussentemperatur.»



«Die heisse Luft führt dazu, dass die Zündzeitpunkte geändert werden müssen, um das so genannte Klopfen im Zylinder zu verhindern. Als Klopfen wird bei Verbrennungsmotoren eine unkontrollierte Verbrennung oder eine Selbstentzündung des Kraftstoffs bezeichnet.»



«Die hohe Luftfeuchtigkeit hingegen hilft den Motorentechnikern – denn der Druck im Zylinder ist deswegen niedriger. Die Wassertemperatur in einer Antriebseinheit wird mehr als 100 Grad betragen, liegt also über dem Siedepunkt von Wasser. Ein Verdampfen wird nur deswegen verhindert, weil das ganze System unter Druck gesetzt ist.»



Wie sich die Action am kommenden Wochenende entwickelt, darüber informieren Sie sich am besten mit unserem Live-Ticker. Wir haben auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, ServusTV, ORF, RTL und SRF zusammengefasst.





Singapur-GP im TV

Freitag, 20. September

06.00 Sky Sport F1 – Die Saison 2022

07.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Aserbaidschan 2024

09.00 Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance – Felipe Massa

11.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial

11.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

11.15 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

11.30 Erstes Training

13.40 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Aserbaidschan

14.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

14.50 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

15.00 Zweites Training

17.30 Sky Sport F1 – Grand Prix von Aserbaidschan 2024

19.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

20.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung



Samstag, 21. September

06.00 Sky Sport F1 – Grosser Preis von Singapur 2013

08.30 Sky Sport F1 – DiscoveRED: Scuderia Ferrari

09.45 Sky Sport F1 – Beyond all Limits: Hamilton vs Verstappen

10.15 Sky Sport F1 – Beyond all Limits: Hamilton vs Verstappen

10.45 Sky Sport F1 – Beyond all Limits: Hamilton vs Verstappen

11.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

11.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

11.30 Drittes Training

13.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Italien

13.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Aserbaidschan

14.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.40 ORF 1 – Formel-1-News

14.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55 SRF 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00 Qualifying

16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

20.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

23.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt



Sonntag, 22. September

06.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

07.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.15 Sky Sport F1 – Grosser Preis von Singapur 2017

12.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Aserbaidschan

12.30 ORF 1 – Formel-1-News

12.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Singapur-GP

13.20 SRF Info – Beginn Berichterstattung Singapur-GP

13.25 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Singapur-GP

14.00 Grosser Preis von Singapur

15.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

16.20 ORF 1 – Motorhome

16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

17.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

18.10 ServusTV – Das Rennen

18.20 ORF 1 – Motorhome

20.30 Sky Sport F1 – Beyond all Limits: Hamilton vs Verstappen

21.00 Sky Sport F1 – Beyond all Limits: Hamilton vs Verstappen

21.30 Sky Sport F1 – Beyond all Limits: Hamilton vs Verstappen

22.00 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung





Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:58,007 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,910 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +31,328

04. Lando Norris (GB), McLaren, +36,143

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:17,098 min

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,468

07. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde, +1:27,396

08. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:29,541

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:32,401

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,127

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:33,465

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:57,189

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2:26,907

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2:28,841

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash



WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 313 Punkte

02. Norris 254

03. Leclerc 235

04. Piastri 222

05. Sainz 184

06. Hamilton 166

07. Russell 143

08. Pérez 143

09. Alonso 58

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Logan Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

02. McLaren 476 Punkte

01. Red Bull Racing 456

03. Ferrari 425

04. Mercedes 309

05. Aston Martin 82

06. Racing Bulls 34

07. Haas 29

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0