Toto Wolff (Mercedes): «Hamilton zum Elend verdammt»

​Wechselbad der Gefühle nach dem Baku-GP bei Mercedes: George Russell aus heiterem Himmel Dritter, Lewis Hamilton zerknirscht Neunter. Teamchef Toto Wolff: «Wir haben Hamilton zum Elend verdammt.»

Kernaussage von Lewis Hamilton nach seinem neunten Platz auf dem Baku City Circuit: «Die Fahrzeugbalance war so schlecht wie noch nie.» Der Engländer vertiefte: «Ich musste das Lenkrad richtiggehend herumreissen, um die Traktion an der Vorderachse zu brechen, damit rutschte ich natürlich nur herum, und das ist für mich ein überaus merkwürdiger Fahrstil.»

Während George Russell auf dem Siegerpodest den dritten Platz im Aserbaidschan-GP feierte (den ausgefallenen Streithähnen Carlos Sainz und Sergio Pérez zu danken), haderte Hamilton im Parc fermé mit seinem Schicksal. Schon im Training hatte Lewis gesagt: «Es ist immer das Gleiche – ich war am Freitag doch so zufrieden mit dem Auto, aber am Samstag kam der Rückfall.»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff schätzt die Lage so ein: «Wir wussten, dass wir uns mit unseren restlichen Motoren nicht bis zum Saisonschluss schaffen. Also entschieden wir uns dafür, in Baku bei Lewis eine neue Antriebseinheit zu verbauen. Damit haben wir Lewis zum Elend verdammt, weil es in Aserbaidschan ganz schwierig ist, Boden gutzumachen.»

«Sobald ein Fahrer näher an den Gegner heranrückt, beginnen die Reifen des Verfolgers zu überhitzen. Genau das ist bei Hamilton passiert.»





Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:58,007 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,910 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +31,328

04. Lando Norris (GB), McLaren, +36,143

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:17,098 min

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,468

07. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde, +1:27,396

08. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:29,541

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:32,401

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,127

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:33,465

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:57,189

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2:26,907

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2:28,841

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 313 Punkte

02. Norris 254

03. Leclerc 235

04. Piastri 222

05. Sainz 184

06. Hamilton 166

07. Russell 143

08. Pérez 143

09. Alonso 58

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Logan Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

02. McLaren 476 Punkte

01. Red Bull Racing 456

03. Ferrari 425

04. Mercedes 309

05. Aston Martin 82

06. Racing Bulls 34

07. Haas 29

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0