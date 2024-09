Leclerc, Alonso, Verstappen: Irre Pechserien

​Charles Leclerc ist nun in Baku zum vierten Mal von Pole-Position losgefahren, doch erneut hat er nicht gewonnen. Auf gewissen Strecken haben Spitzenpiloten immer wieder unerklärliche Pechserien.

Über den Speed von Charles Leclerc müssen wir nicht debattieren: In Baku hat der Monegasse seine 26. Pole-Position erobert, gleich viele wie Mika Häkkinen, damit liegt der Ferrari-Piloten in der Liste der Pole-Jäger schon auf dem elften Rang.

Aber merkwürdig: Auf dem Baku City Circuit hat Charles jetzt bereits seine vierte Pole in Serie errungen, doch gewonnen hat er den Grossen Preis von Aserbaidschan nie.

Immer wieder erleben wir in der Königsklasse unerklärliche Serien. Auf gewissen Strecken haben einige Fahrer mehr Pech als nach Wahrscheinlichkeitsrechnung möglich.

Der unvergessene Schotte Jim Clark etwa stand in Monte Carlo, auf einer Strecke, die er geliebt hat, vier Mal auf Pole. Gewonnen hat er nie. Dafür siegte er vier Mal in Spa-Francorchamps, dabei hat er den Ardennenkurs gehasst.

Kein Rennen hätte Jacques Villeneuve lieber gewonnen als seinen Heim-GP von Montreal. Stattdessen: Sechs Ausfälle in neun Einsätzen, auf Rang 2 bei seinem ersten Kanada-GP 1996 im Williams folgten vier Unfälle, zwei Bremsdefekte, ein Motorschaden sowie nur ein neunter und zehnter Platz.



Mika Häkkinen gewann in seiner fabelhaften Karriere mit McLaren 20 WM-Läufe – und keinen davon auf italienischem Boden, bei immerhin 19 Anläufen in Monza (Grand Prix von Italien) und in Imola (Grand Prix von San Marino).



Michael Schumacher gewann 91 Grands Prix auf 23 verschiedenen Rennstrecken. Aber er ging in der Türkei bei vier Versuchen leer aus.



Wie die meisten gegenwärtigen Piloten liebt Fernando Alonso den Circuit Spa-Francorchamps, aber gewonnen hat er in den Ardennen bei 18 Formel-1-Versuchen kein einziges Mal, dafür im Toyota-Sportwagen in der Langstrecken-WM.



Gibt es auch für Max Verstappen eine Strecke, wo er nie auf dem obersten Treppenabsatz stand? Ja, und genau diese Bahn steht nun auf dem Programm: Singapur. In den Strassen des Stadtstaates ist der Niederländer bislang sieben Mal angetreten und stand lediglich zwei Mal auf dem Podest, 2018 als Zweiter, 2019 als Dritter.





Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:58,007 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,910 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +31,328

04. Lando Norris (GB), McLaren, +36,143

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:17,098 min

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,468

07. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde, +1:27,396

08. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:29,541

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:32,401

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,127

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:33,465

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:57,189

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2:26,907

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2:28,841

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 313 Punkte

02. Norris 254

03. Leclerc 235

04. Piastri 222

05. Sainz 184

06. Hamilton 166

07. Russell 143

08. Pérez 143

09. Alonso 58

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Logan Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

02. McLaren 476 Punkte

01. Red Bull Racing 456

03. Ferrari 425

04. Mercedes 309

05. Aston Martin 82

06. Racing Bulls 34

07. Haas 29

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0