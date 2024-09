Lando Norris (McLaren): «Die Leute reden Unsinn»

​Der Engländer Lando Norris ist beim Grossen Preis von Aserbaidschan Vierter geworden und hat weiter Boden gut gemacht auf Max Verstappen. Aber zufrieden ist er mit seinem Wochenende nicht.

Hat es Lando Norris in Baku versäumt, WM-Leader Max Verstappen noch mehr unter Druck zu setzen? Der McLaren-Fahrer ist vom 15. Startplatz kommend zum vierten Rang gestürmt und damit einen Platz vor seinem WM-Rivalen ins Ziel gekommen; Verstappen kämpfte derweil mit einem bockigen Auto.

Aber Norris ist in Baku schon im ersten Quali-Segment ausgeschieden, und niemand wird uns widersprechen, wenn wir behaupten – aus einer normalen Startposition hätte er ein Wörtchen mitgeredet bei der Vergabe von Podestplätzen.

Nach dem Abschlusstraining zum Aserbaidschan-GP war davon die Rede, dass Norris selber eine Schuld an der Quali-Schlappe trage. Er ging wegen einer kurz gezeigten gelben Flagge (Mauerkuss von Esteban Ocon) vom Gas, dann brach er seinen Versuch ab, in Kurve 16 hat er zudem einen Fahrfehler begangen. Hätte er in dieser Situation nicht frecher sein müssen und dennoch die Runde fertig fahren sollen?

Es war nach der Quali auch davon die Rede, dass Norris von einer weissen Flagge aufgehalten worden sei (Vorsicht! Langsames Fahrzeug auf der Bahn!), gezeigt wegen Ocon.

Aber Norris sagt auf der offiziellen Formel-1-Seite: «Die ganze Sache ist etwas vom Unfairsten, was ich seit einer langen Zeit erlebt habe. Ja, ich hatte einen Schnitzer drin auf meiner Runde, aber die Leute können nicht sehen, was ich sehe.»



«Da war dieses Gerede von einer weissen Flagge und all dieser Blödsinn. Doch die Leute können mein Lenkrad nicht sehen, und darauf hatte ich das Warnsignal gelb und basta. Also reden die Leute Unsinn. Ich musste vom Gas, und daher war meine Chance futsch.»



«Ich kann mit dem Ausgang dieses Rennens nicht zufrieden sein, weil wir da vorne zwei Autos hätten haben müssen. Wir haben es verpasst, aus diesem Wochenende mehr zu machen.»





Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:58,007 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,910 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +31,328

04. Lando Norris (GB), McLaren, +36,143

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:17,098 min

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,468

07. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde, +1:27,396

08. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:29,541

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:32,401

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,127

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:33,465

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:57,189

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2:26,907

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2:28,841

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 313 Punkte

02. Norris 254

03. Leclerc 235

04. Piastri 222

05. Sainz 184

06. Hamilton 166

07. Russell 143

08. Pérez 143

09. Alonso 58

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Logan Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

02. McLaren 476 Punkte

01. Red Bull Racing 456

03. Ferrari 425

04. Mercedes 309

05. Aston Martin 82

06. Racing Bulls 34

07. Haas 29

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0