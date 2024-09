Christian Horner über McLaren: «Das verändert alles»

​Erstmals seit Miami 2022 oder seit 55 GP-Wochenenden ist nicht mehr Red Bull Racing Leader im Konstrukteurs-Pokal. RBR-Teamchef Chrstian Horner spricht über das WM-Duell mit McLaren.

Dank des Sieges von Oscar Piastri und des vierten Platzes von Lando Norris erleben die Formel-1-Fans einen neuen Führenden im Konstrukteurs-Pokal: Erstmals seit mehr als zehn Jahren, genauer seit Australien 2014 führt der Traditionsrennstall McLaren die Markenwertung an; Red Bull Racing ist in Baku zurückgefallen, denn Sergio Pérez schied durch die Kollision mit Carlos Sainz aus, und Max Verstappen wuchtete einen störrischen Rennwagen zu Platz 5.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner nach dem spannenden Strassen-GP: «Das verändert alles. Die WM hat eine komplett andere Dynamik angenommen. Wir sind nicht mehr der gejagte Führende, sondern wir liegen um zwanzig Punkte zurück und haben die Rolle des Jägers übernommen.»

«Aber so schnell geben wir nicht auf. Es sind noch jede Menge Punkte zu holen, aus sieben Grands Prix und drei Sprints. Und wir werden dabei ganz unterschiedliche Rennstrecken besuchen. Das ist noch lange nicht vorbei.»

«Wir lernen über den Wagen ständig mehr, darauf müssen wir bauen. Die Autos gingen unterschiedlich abgestimmt in den Baku-GP und der Speed-Unterschied zwischen den Autos von Pérez und Verstappen war offensichtlich. Daraus müssen wir nun die richtigen Schlüsse ziehen.»

«Sergio hat wieder einmal in Baku eine hervorragende Leistung gezeigt. Er blieb immer in der Nähe der Spitze, er hat seine Reifen klug geschont, und in den letzten Runden machte er Dampf. Leider kam dann die Kollision mit Sainz. Ich schätze, er wäre mindestens Zweiter geworden.»



«Pérez war das ganze Rennwochenende lang stark, leider wurde er für diese Leistung nicht belohnt. Uns hat der Unfall eine Menge gekostet – wir haben Punkte verloren und einen Rennwagen.»





Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:58,007 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,910 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +31,328

04. Lando Norris (GB), McLaren, +36,143

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:17,098 min

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,468

07. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde, +1:27,396

08. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:29,541

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:32,401

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,127

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:33,465

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:57,189

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2:26,907

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2:28,841

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 313 Punkte

02. Norris 254

03. Leclerc 235

04. Piastri 222

05. Sainz 184

06. Hamilton 166

07. Russell 143

08. Pérez 143

09. Alonso 58

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Logan Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

02. McLaren 476 Punkte

01. Red Bull Racing 456

03. Ferrari 425

04. Mercedes 309

05. Aston Martin 82

06. Racing Bulls 34

07. Haas 29

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0