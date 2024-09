Colapinto, Williams: Argentinien-Jubel nach 42 Jahren

​Der 21-jährige Franco Colapinto hat in seinem zweiten Grand Prix für Williams gepunktet: Platz 8 in Baku. Es sind die ersten WM-Punkte eines Argentiniers in der Formel-1-WM seit Carlos Reutemann in Südafrika 1982!

Als Williams nach dem Niederlande-GP den Amerikaner Logan Sargeant ausmusterte, gab es auch kritische Stimmen, trotz der hohen Fehlerquote des Floridianers, der in 37 Rennen nur einmal in die Top-Ten gefahren war. Und der eine Punkt beim Heim-GP in Austin war auch noch geschenkt, weil Sargeant nach der Disqualifikation von Lewis Hamilton und Charles Leclerc hochrückte.

Logan wurde ebenfalls vorgeworfen: Der Abstand von ihm zu Team-Leader Alex Albon war einfach zu gross. Teamchef James Vowles machte klar – die Engländer können es sich nicht länger leisten, gewissermassen mit einem Einwagen-Team anzutreten.

Seit Monza sitzt Williams-Nachwuchsfahrer Franco Colapinto im Wagen. Was schon in Italien auffiel: Der Abstand zwischen Albon und Colapinto ist viel geringer als jener zwischen Albon und Sargeant.

Am Baku-Wochenende nun war Colapinto zeitweise der schnellere Williams-Mann und qualifizierte sich vor dem Thai-Briten fürs Rennen. Nach dem Grand Prix dann Champagner-Sause bei Williams: Albon wurde von Startplatz 9 kommend Siebter, Colapinto errang von Startplatz 8 aus dem achten Platz.

Das sind die ersten Punkte eines argentinischen Formel-1-Piloten seit dem zweiten Platz von Carlos Reutemann 1982 in Kyalami (Südafrika), auch Carlos damals in einem Williams.



Colapinto hat mit diesen vier Punkten für Platz 8 mehr Punkte für Williams eingefahren als Sargeant und der Kanadier Nicholas Latifi vor ihm bei insgesamt 69 WM-Läufen!



Die zehn Punkte von Baku 2024 sind für Williams die beste Punktebeute in mehr als sieben Jahren. In Baku 2017 wurde Lance Stroll damals Dritter.



Colapinto ist der dritte Formel-1-Fahrer, dem die ersten WM-Punkte auf dem Baku City Circuit gelungen sind (nach Charles Leclerc und Brendon Hartley 2018, Sechster und Zehnter).



Der 21-Jährige Franco aus Pilar (nordwestlich von Buenos Aires) ist der 26. Formel-1-Fahrer aus seinem Land. Neben Colapinto konnten sieben Fahrer punkten (Oscar Alfredo Gálvez, Carlos Mediteguy, Roberto Mieres, Onofro Marimón, José Froilán González, Carlos Reutemann und der grosse Juan Manuel Fangio).



Mediteguy und Marimón schafften Podestplätze, González, Reutemann und Fangio gewannen Grands Prix, nur Fangio wurde Weltmeister, gleich fünf Mal.



Franco Colapinto bleibt ganz bescheiden: «Ich hoffe, ich konnte mit meiner Leistung in Baku beweisen, dass ich meinen Platz in der Formel 1 verdiene. Viele Leute konnten nicht verstehen, wieso mir Teamchef James Vowles das Vertrauen schenkt.»



«Klar bin ich überglücklich, dass ich mich mit Punkten bedanken konnte. An meinem Ziel hat sich nichts geändert: Ich weiss, dass ich hier nur bis zum Saisonschluss ein Cockpit habe, dann kommt Carlos Sainz. Aber ich will meine Zeit nutzen und so viel als möglich lernen.»





Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:58,007 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,910 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +31,328

04. Lando Norris (GB), McLaren, +36,143

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:17,098 min

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,468

07. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde, +1:27,396

08. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:29,541

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:32,401

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,127

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:33,465

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:57,189

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2:26,907

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2:28,841

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 313 Punkte

02. Norris 254

03. Leclerc 235

04. Piastri 222

05. Sainz 184

06. Hamilton 166

07. Russell 143

08. Pérez 143

09. Alonso 58

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Logan Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

02. McLaren 476 Punkte

01. Red Bull Racing 456

03. Ferrari 425

04. Mercedes 309

05. Aston Martin 82

06. Racing Bulls 34

07. Haas 29

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0