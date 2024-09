Sergio Pérez besorgt: Vater nach Herzanfall im Spital

​Antonio Pérez Garibay, Vater des sechsfachen GP-Siegers Sergio Pérez, musste am vergangenen Wochenende in Mexiko wegen einer Herzattacke ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Seit Jahren ist er der grösste Fan des Red Bull Racing-Piloten Sergio Pérez: Antonio Pérez Garibay, Papa des sechsfachen GP-Siegers.

Pérez senior ist oft vor Ort, wenn sein Sohn «Checo» Formel 1 fährt, beim Grossen Preis von Aserbaidschan sass der Mexikaner zuhause vor dem Fernseher. Der Unfall von Sergio kurz vor Schluss des WM-Laufs, Kollision mit dem Ferrari von Carlos Sainz, war für Antonio Pérez Garibay zu viel – Herzattacke.

Vertreter von Antonio Pérez Garibay haben mexikanischen Medien gegenüber bestätigt: «Der Vorfall ereignete sich nach dem Unfall seines Sohnes in Baku. Der Zustand von Antonio Pérez Garibay ist stabil, und er befindet sich ausser Lebensgefahr, obwohl er weiterhin im Krankenhaus beobachtet wird.»

«Antonio Pérez Garibay wurde bewusstlos im Badezimmer seines Hauses in Mexiko-Stadt aufgefunden, wo er anschliessend von Sanitätern medizinisch versorgt wurde. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus in der Hauptstadt gebracht, wo er derzeit unter ärztlicher Beobachtung steht, in einem stabilen Zustand.»