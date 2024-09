Andrew Shovlin, Mercedes: «Wir machen uns nichts vor»

​Mercedes hat in Baku mit George Russell den dritten Platz eingefahren, aber Andrew Shovlin, leitender Ingenieur des GP-Teams, sagt: «Wir machen uns in Sachen Konkurrenzfähigkeit nichts vor.»

George Russell ist in Aserbaidschan unerwartet zum dritten Podestplatz der Saison gekommen – nach Platz 3 in Montreal und dem Sieg in Österreich.

Eine Parallele zum Rennen in der Steiermark: Damals profitierte Russell von der Kollision zwischen Max Verstappen und Lando Norris, nun vom Crash zwischen Carlos Sainz und Sergio Pérez.

Andrew Shovlin, der leitende Ingenieur des GP-Rennstalls von Mercedes-Benz, sagt in seiner Nachbesprechung des Strassen-GP von Baku: «Klar war es schön, einen Podestplatz zu erhalten, aber wir machen uns nichts vor – wir waren am Aserbaidschan-Wochenende nicht gut genug.»

«Wir hatten mit beiden Piloten einen schwachen ersten Rennteil auf mittelharten Reifen. Die hinteren Walzen überhitzten, und wir schienen in erheblichen Problemen zu stecken. Mit den harten Pirelli lief es erheblich besser. George hatte nun weitgehend freie Fahrt und konnte so, ohne verwirbelte Luft eines Vordermannes, das Beste aus seinen Walzen holen.»



«Wir haben im ersten Teil zu viel Zeit verloren, um die Spitzengruppe einzuholen, aber das Überholmanöver von George gegen Max Verstappen war wichtig, um diesen Podestplatz zu erhalten.»



«Lewis hatte einen ganz schwierigen Nachmittag. Er steckte im DRS-Stau, will heissen – die Fahrer vor ihm konnten alle ihre Heckflügel flachstellen, und dann ist es für den Verfolger sehr schwierig, einen Platz gutzumachen. Wenn Hamilton jeweils näher rückte, begannen die Reifen sofort zu überhitzen.»



Fazit des Technikers: «Alles in allem haben wir in Baku keinen Podestplatz verdient. Das wollen wir in Singapur ändern.»





Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:58,007 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,910 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +31,328

04. Lando Norris (GB), McLaren, +36,143

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:17,098 min

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,468

07. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde, +1:27,396

08. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:29,541

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:32,401

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,127

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:33,465

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:57,189

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2:26,907

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2:28,841

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 313 Punkte

02. Norris 254

03. Leclerc 235

04. Piastri 222

05. Sainz 184

06. Hamilton 166

07. Russell 143

08. Pérez 143

09. Alonso 58

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Logan Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

02. McLaren 476 Punkte

01. Red Bull Racing 456

03. Ferrari 425

04. Mercedes 309

05. Aston Martin 82

06. Racing Bulls 34

07. Haas 29

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0