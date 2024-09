Oscar Piastri: Besser als Verstappen und Norris 17.09.2024 - 19:04 Von Mathias Brunner

© McLaren Baku-Sieger Oscar Piastri

​Alles redet vom spannenden WM-Duell Max Verstappen gegen Lando Norris in diesem letzten Drittel der Saison. Aber in den vergangenen Rennen hat ein anderer Fahrer am meisten Punkte eingeheimst: Oscar Piastri.