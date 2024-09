Racing Bulls mit HUGO: Cooler Jeans-Look für Singapur

So treten die Racing Bulls in Singapur an

​Erstmals seit mehr als dreissig Jahren und Benetton hat eine Kleidermarke die Lackierung für einen Formel-1-Rennwagen vorgegeben: HUGO hat die Autos der Racing Bulls im coolen Jeans-Look gestaltet.

HUGO hat zusammen mit den Racing Bulls die erste von Mode inspirierte Lackierung der Formel 1 seit mehr als dreissig Jahren entworfen, die am Wochenende beim Grand Prix von Singapur gezeigt wird.

Das Design ist eine Hommage an den kultigen Stil von HUGO und zeigt ein dynamisches Denim-Design. Seit das italienische Modelabel Benetton und das Formel-1-Team gleichen Namens in den 90er Jahren die legendäre «United Colours»-Lackierungen trugen, hat keine Modemarke mehr das Outfit eines Rennwagens so geprägt.

Die Racing Bulls (offizielle Visa Cash App RB) und HUGO haben sich vorgenommen, diese Grenzen zu überschreiten und die Mode wieder näher an die Rennstrecke zu bringen, indem sie ihren unverwechselbaren Stil mit der innovativen Welt des Motorsports verbinden.

Die Fahrer Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda werden während des gesamten Wochenendes massgeschneiderte Rennanzüge und HUGO Outfits tragen.

Der achtfache GP-Siegere Daniel Ricciardo: «Im Laufe der Jahre haben wir immer wieder gesehen, dass sich Modemarken mit F1-Teams und Fahrern zusammentun, vor allem, wenn es um ihre Outfits geht: aber seit langer Zeit haben wir nicht mehr gesehen, dass sie den Schritt auf die Rennstrecke wagen. Wir setzen hier neue Massstäbe und ebnen den Weg, indem wir zeigen, dass es für Marken so viel mehr zu entdecken gibt. Ich denke, wir werden den Modehäusern definitiv die Augen öffnen und sehen, wie mehr von der Mode inspirierte Lackierungen zum Leben erweckt werden.»



Yuki Tsunoda: «Mode ist eine meiner Leidenschaften, daher ist es supercool, dass unser Team auf eine so einzigartige Weise mit HUGO zusammenarbeitet, die über unsere Teamkleidung und unsere täglichen Outfits hinausgeht, vor allem, weil das noch niemand zuvor gemacht hat. So etwas zu machen, spiegelt unsere Identität und Kreativität wider. Wir wollen Fans aus allen Bereichen ansprechen – Kunst, Musik, Mode, also ist dies ein echter Schritt in Richtung all dessen, was wir als Team anstreben.»



HUGO ist seit 1993 die Marke für Junge und Junggebliebene des deutschen Kleider- und Accessoires-Herstellers Hugo Boss aus Metzingen, der 1924 gegründet worden ist.