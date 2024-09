George Russell (Mercedes) baff, Mercedes in Grün

So tritt Mercedes in Singapur an

​Mercedes-Pilot George Russell hat in Baku einen dritten Platz errungen. Im Anschluss an das spannende Rennen sprach der Engländer über schwarze Magie. Sein Auto in Singapur ist hingegen eher grün.

Mercedes-Partner Petronas feiert 50 Jahren Firmenbestehen. Aus diesem Grund werden die Autos von Lewis Hamilton und George Russell in Singapur an der Oberseite nicht wie üblich in Silber, sondern im speziellen Grün des malaysischen Öl- und Gasherstellers antreten.

Bei einem anderen Thema sieht George Russell derzeit nicht grün, sondern eher schwarz. Aber der Reihe nach.

Nach dem Crash von Sergio Pérez und Carlos Sainz kam George Russell in Baku unerwartet zu einer Podestplatzierung – Rang 3 hinter Oscar Piastri (McLaren) und Charles Leclerc (Ferrari).

Der 26-jährige Mercedes-Fahrer Russell fasste nachher als Vertreter der Fahrervereinigung GPDA (Grand Prix Drivers’ Association) ein heisses Eisen an – die Formel-1-Piloten sind mit den Reifen von Serienausrüster Pirelli unzufrieden.

Der zweifache GP-Sieger Russell sagt: «Das war in Sachen Reifen-Management wieder einmal ein sehr merkwürdiges Rennen. Ich meine, im ersten Rennteil fuhr ich Zeiten, die 1,5 Sekunden hinter jenen der Spitze lagen. Aber in den letzten 20 Runden des Grand Prix fuhr ich auf einmal eine Sekunde schneller als Piastri und Leclerc, die um die Spitze kämpften.»



«Die gleiche Strecke, das gleiche Auto, der gleiche Fahrer; diese gewaltigen Unterschiede entstehen nur wegen der Art und Weise, wie eine Reifenmischung mit dem jeweiligen Rennwagen harmoniert.»



«Ganz ehrlich, es ist ziemlich ärgerlich, dass wir solche krassen Veränderungen erleben, und das gilt nicht nur für uns, das gilt für so gut wie alle Teams und Fahrer. Und das ist auch in den Trainings so – einmal bist du schnell, dann wieder scheinbar unerklärlich langsam.»





«Das ist wirklich schwarze Magie. Die bei Pireli verstehen’s ja selber nicht. Wir brauchen da jetzt einige ernsthafte Gespräche. Denn wir haben bei uns 2000 Menschen, die sich die Finger wund arbeiten, um Lewis und mir ein gutes Auto hinzustellen – aber im gleichen Rennen fahre ich mal einen Rennwagen, dessen Speed keine Punkte verdient, dann einen Renner, der schneller ist als das Auto des Führenden. Das geht so nicht weiter.»





Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:58,007 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,910 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +31,328

04. Lando Norris (GB), McLaren, +36,143

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:17,098 min

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,468

07. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde, +1:27,396

08. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:29,541

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:32,401

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,127

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:33,465

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:57,189

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2:26,907

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2:28,841

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 313 Punkte

02. Norris 254

03. Leclerc 235

04. Piastri 222

05. Sainz 184

06. Hamilton 166

07. Russell 143

08. Pérez 143

09. Alonso 58

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Logan Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

02. McLaren 476 Punkte

01. Red Bull Racing 456

03. Ferrari 425

04. Mercedes 309

05. Aston Martin 82

06. Racing Bulls 34

07. Haas 29

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0