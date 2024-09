Sperre Kevin Magnussen: Wer ist als nächster dran?

​Weil er zwölf Strafpunkte angehäuft hatte, musste Haas-Pilot Kevin Magnussen beim Baku-GP zuschauen. Wir sagen, welcher Fahrer derzeit am meisten Knöllchen gesammelt hat und aufpassen muss.

Kevin Magnussen kehrt zurück. Beim Grossen Preis von Aserbaidschan musste der erfahrene Däne zuschauen, weil er zwölf Strafpunkte angesammelt hatte. Das bedeutete gemäss FIA-Reglement – einmal aussitzen. In Baku fuhr für Kevin der junge Engländer Oliver Bearman – und wurde Zehnter.

Kurioses Detail: Bearman hat als einziger GP-Pilot in 75 Jahren Formel 1 in seinen ersten zwei WM-Läufen für zwei verschiedene Teams gepunktet – er war als Sainz-Ersatz bei Ferrari in Jeddah Siebter geworden, nun also ein Punkt für Haas in Baku.

Wir sind der Frage nachgegangen: Wer ist nach der Sperre von Kevin Magnussen der Fahrer mit den meisten Knöllchen? Hier der Stand der Strafpunkte vor dem Singapur-GP; wir sagen auch, wofür diese Punkte vergeben wurden und wann die Strafen verfallen (in Klammern).



8 Strafpunkte: Fernando Alonso (E)

3 wegen gefährlichen Fahrens gegen Russell in Australien (24. März 2025)

3 wegen Kollision mit Sainz in China (20. April 2025)

2 wegen Kollision mit Zhou in Österreich (29. Juni 2025)



7 Strafpunkte: Sergio Pérez (MEX)

2 wegen Überholen von Alonso in Safety-Car-Phase von Japan (24. September 2024)

2 wegen Kollision mit Magnussen in Japan (24. September 2024)

2 wegen Kollision mit Norris in Abu Dhabi (26. November 2024)

1 wegen unsicherer Freigabe gegen Alonso in Jeddah (25. März 2025)



5 Strafpunkte: Lance Stroll (CDN)

3 wegen Überholens unter gelber Flagge in Las Vegas (17. November 2024)

2 wegen Kollision mit Ricciardo in China (21. April 2025)



4 Strafpunkte: Nico Hülkenberg (D)

2 wegen Kollision mit Sargeant in Monaco (29. Mai 2024)

2 wegen Kollision mit Tsunoda in Monza (1. September 2025)



3 Strafpunkte: Esteban Ocon (F)

1 wegen gefährlichen Losfahrens in der Boxengasse in Miami (4. Mai 2025)

2 wegen Kollision mit Gasly in Monaco (26. Mai 2025)



3 Strafpunkte: Daniel Ricciardo (AUS)

2 wegen Überholens hinter dem Safety-Car in China (21. April 2025)

1 wegen Abdrängens von Hülkenberg in Monza (1. September 2025)



2 Strafpunkte: George Russell (GB)

2 wegen Kollision mit Verstappen in Las Vegas (19. November 2024)



2 Strafpunkte: Valtteri Bottas (FIN)

2 wegen Kollision mit Stroll in Mexiko (29. Oktober 2024)



2 Strafpunkte: Max Verstappen (NL)

2 wegen Abdrängens von Leclerc in Las Vegas (19. November 2024)



1 Strafpunkt: Carlos Sainz (E)

1 wegen Kollision mit Piastri in Miami (5. Mai 2025)



Ohne Strafpunkte:

Kevin Magnussen (DK)

Lewis Hamilton (GB)

Charles Leclerc (MC)

Lando Norris (GB)

Oscar Piastri (AUS)

Pierre Gasly (F)

Alex Albon (T)

Franco Colapinto (RA)

Yuki Tsunoda (J)

Guanyu Zhou (RCH)