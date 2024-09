Singapur-GP im TV: So haben Fahrer den Durchblick

​In Singapur fand 2008 der erste Nacht-GP der Formel-1-Historie statt. Viele Fans fragen sich: Wie gut ist die Sicht unter Kunstlicht? Und wieso fahren die Piloten mit unterschiedlichen Helmvisieren?

In Singapur wird die Nacht zum Tag: 3000 Lux beträgt die Helligkeit jedes der 1600 Licht-Elemente, welche auf dem «Marina Bay Circuit» von Singapur die Nacht zum Tag machen – das ist vier Mal heller als in einem durchschnittlichen Sportstadion.

Singapur war 2008 der erste Nacht-GP. Später kamen hinzu Abu Dhabi, Bahrain und Saudi-Arabien, 2023 kehrte die Königsklasse nach Las Vegas zurück. Natürlich in der Nacht.

Dabei fragen sich Leser immer wieder: Erzeugt das Fahren in der Nacht nicht Sichtprobleme? Und wieso fahren die Piloten mit unterschiedlichen Helmvisieren?

Der langjährige Formel-1-Techniker Pat Symonds hat mir dazu diese Antwort gegeben: «Als der erste Nacht-GP von Singapur anstand, haben sich sehr helle Köpfe viele Gedanken über die Beleuchtung gemacht. Ergebnis: Ich habe keinen Fahrer getroffen, der sich über die Sicht beschwert hat.»

«Was dabei eine Rolle spielt – wir liegen dicht am Äquator, das Eindunkeln geht also recht flott vonstatten. Ganz anders etwa in Melbourne. Dort kann die tiefstehende Sonne die Fahrer tüchtig blenden.»



Die Fahrer merkten: Die Leuchten sind so leistungsstark und clever platziert, dass in Sachen Sicht kein Unterschied zum Tageslicht bemerkt wurde. Nach einer gewissen Weile hatten die meisten Piloten ausgeblendet, dass sie in der Nacht fahren.



Aber mit welchem Helmvisier soll ein Fahrer ausrücken? Klar? Getönt? Verspiegelt? Formel-1-Champion Sebastian Vettel spielte nicht nur gerne mit dem Design seines Sturzhelms, er ging auch in Sachen Helmvisiere eigene Wege.



Der fünffache Singapur-GP-Sieger fuhr in Singapur als Erster mit einem orange getönten Visier. Hier geht es um den Skibrillen-Effekt: Die Tönung soll Kontraste klarer machen, Skifahrer benutzen derart gestaltete Brillen, um auf der Piste Buckel besser ausmachen zu können. Früher fuhr in der Formel 1 nur Rubens Barrichello mit einem orange getönten Visier. Auch als Vettel 2022 in Singapur mit Aston Martin antrat, vertraute er Orange.



Lewis Hamilton fuhr in Singapur schon mit einem zu 60 Prozent rot verspiegeltem Visier, was von aussen einen gewissen Weltraumlook erzeugte. Darüber hinaus sehen wir in beim Nacht-GP in der Regel klare Visiere, wie 2023 bei Carlos Sainz, als er mit seinem Ferrari zum Singapur-Sieg preschte, oder leicht getönte, je nach Vorliebe des Fahrers.



Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg meint dazu: «Die Lichter sind hell genug, dass man sogar ein leicht getöntes Helmvisier verwenden kann. Letztlich geht es nur darum, dass man sich wohlführt.»





GP Singapur: Die Sieger

2008: Fernando Alonso (E), Renault

2009: Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes

2010: Fernando Alonso (E), Ferrari

2011: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2012: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2013: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2014: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2015: Sebastian Vettel (D), Ferrari

2016: Nico Rosberg (D), Mercedes

2017: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2018: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2019: Sebastian Vettel (D), Ferrari

2020: kein Grand Prix

2021: kein Grand Prix

2022: Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing-Honda

2023: Carlos Sainz (E), Ferrari



Wie sich die Action am kommenden Wochenende entwickelt, darüber informieren Sie sich am besten mit unserem Live-Ticker. Wir haben auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, ServusTV, ORF, RTL und SRF zusammengefasst.





Singapur-GP im TV

Freitag, 20. September

06.00 Sky Sport F1 – Die Saison 2022

07.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Aserbaidschan 2024

09.00 Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance – Felipe Massa

11.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial

11.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

11.15 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

11.30 Erstes Training

13.40 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Aserbaidschan

14.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

14.50 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

15.00 Zweites Training

17.30 Sky Sport F1 – Grand Prix von Aserbaidschan 2024

19.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

20.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung



Samstag, 21. September

06.00 Sky Sport F1 – Grosser Preis von Singapur 2013

08.30 Sky Sport F1 – DiscoveRED: Scuderia Ferrari

09.45 Sky Sport F1 – Beyond all Limits: Hamilton vs Verstappen

10.15 Sky Sport F1 – Beyond all Limits: Hamilton vs Verstappen

10.45 Sky Sport F1 – Beyond all Limits: Hamilton vs Verstappen

11.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

11.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

11.30 Drittes Training

13.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Italien

13.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Aserbaidschan

14.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.40 ORF 1 – Formel-1-News

14.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55 SRF 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00 Qualifying

16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

20.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

23.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt



Sonntag, 22. September

06.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

07.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.15 Sky Sport F1 – Grosser Preis von Singapur 2017

12.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Aserbaidschan

12.30 ORF 1 – Formel-1-News

12.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Singapur-GP

13.20 SRF Info – Beginn Berichterstattung Singapur-GP

13.25 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Singapur-GP

14.00 Grosser Preis von Singapur

15.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

16.20 ORF 1 – Motorhome

16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

17.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

18.10 ServusTV – Das Rennen

18.20 ORF 1 – Motorhome

20.30 Sky Sport F1 – Beyond all Limits: Hamilton vs Verstappen

21.00 Sky Sport F1 – Beyond all Limits: Hamilton vs Verstappen

21.30 Sky Sport F1 – Beyond all Limits: Hamilton vs Verstappen

22.00 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung





Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:58,007 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,910 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +31,328

04. Lando Norris (GB), McLaren, +36,143

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:17,098 min

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,468

07. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde, +1:27,396

08. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:29,541

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:32,401

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,127

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:33,465

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:57,189

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2:26,907

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2:28,841

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 313 Punkte

02. Norris 254

03. Leclerc 235

04. Piastri 222

05. Sainz 184

06. Hamilton 166

07. Russell 143

08. Pérez 143

09. Alonso 58

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Logan Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

02. McLaren 476 Punkte

01. Red Bull Racing 456

03. Ferrari 425

04. Mercedes 309

05. Aston Martin 82

06. Racing Bulls 34

07. Haas 29

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0