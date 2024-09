Max Verstappen in Singapur: «Wissen, was zu tun ist»

​Weltmeister Max Verstappen hat den Grand Prix von Singapur noch nie gewinnen können, und auf dem Papier wird sich daran 2024 auch nichts ändern. Aber der Niederländer erkennt Anzeichen der Besserung.

Nach gutem Saisonstart mit dem Rennwagen des Typs RB20 ist Red Bull Racing bei der Entwicklung «irgendwo falsch abgebogen», wie es Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko bezeichnet hat. Aus einem wunderbar ausbalancierten Rennwagen ist ein Auto geworden, das Max Verstappen als «Monster» bezeichnet hat und Marko als «Diva».

Auch im Grossen Preis von Aserbaidschan hatte der dreifache Formel-1-Weltmeister Verstappen mit seinem Rennwagen alle Hände voll zu tun, er wuchtete sein Auto auf Platz 5. Seinem RBR-Stallgefährten Sergio Pérez lief es besser, der Mexikaner war wie immer in Baku hervorragend unterwegs und wäre ohne die Kollision kurz vor Schluss mit Carlos Sainz auf einem Podestplatz gelandet.

Unter schwierigen Voraussetzungen geht es jetzt ausgerechnet auf jene Strecke, wo Max Verstappen bislang am wenigsten glänzen konnte: Singapur.

Hier hat der 26-jährige Niederländer noch nie gewonnen, in den vergangenen zwei Jahren kämpfte er in den Strassen des asiatischen Stadtstaates mit Abstimmungsproblemen und wurde 2023 Fünfter sowie 2022 Siebter.



Max gibt sich vor dem Singapur-GP-Wochenende zuversichtlich: «Wir haben verstanden, was in Baku schiefgelaufen ist, und wir werden in Singapur aus diesem Grund Einiges anders anpacken.»



«Ich finde den Marina Bay Circuit eine sehr coole Strecke, aber uns ist klar, dass wir uns hier immer schwergetan haben. Aber wir haben in Baku Fortschritte gemacht beim Abstimmen des Autos, und das wollen wir in Singapur untermauern.»



«Wir wissen, was zu tun ist, um wieder konkurrenzfähiger zu werden. Der WM-Kampf ist noch lange nicht vorbei. Wir halten als Team zusammen und lassen keine Sekunde lang locker.»



Sergio Pérez (Singapur-Sieger von 2022) sagt: «Wir haben in Baku gesehen, dass wir mit den jüngsten Änderungen am Wagen bei der Musik sind. Wir müssen es nur schaffen, das Auto ins beste Nutzfenster zu bringen und es dort zu halten. Dann schaffen wir es auch aufs Siegerpodest.»





Max Verstappen beim Singapur-GP

2015 mit Toro Rosso: 8. in der Quali – 8. im Rennen

2016 mit Red Bull Racing: 4./6.

2017 mit Red Bull Racing: 2./out (Kollision)

2018 mit Red Bull Racing: 2./2.

2019 mit Red Bull Racing: 4./3.

2022 mit Red Bull Racing: 8./7.

2023 mit Red Bull Racing: 11./5.





Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:58,007 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,910 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +31,328

04. Lando Norris (GB), McLaren, +36,143

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:17,098 min

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,468

07. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde, +1:27,396

08. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:29,541

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:32,401

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,127

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:33,465

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:57,189

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2:26,907

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2:28,841

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 313 Punkte

02. Norris 254

03. Leclerc 235

04. Piastri 222

05. Sainz 184

06. Hamilton 166

07. Russell 143

08. Pérez 143

09. Alonso 58

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Logan Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

02. McLaren 476 Punkte

01. Red Bull Racing 456

03. Ferrari 425

04. Mercedes 309

05. Aston Martin 82

06. Racing Bulls 34

07. Haas 29

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0