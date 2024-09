Jedes Gramm zählt: Verstappen ohne Sonder-Lackierung

​Red Bull Racing will unbedingt wieder konkurrenzfähiger werden, dabei zählt jedes Gramm. Aus diesem Grund wird auf die geplante Sonderlackierung in Singapur, Austin und Las Vegas verzichtet.

Konstrukteurs-Weltmeister Red Bull Racing wollte auch in der GP-Saison 2024 bei ausgesuchten Rennen mit besonderer Lackierung antreten – bei den WM-Läufen in den USA, in Grossbritannien sowie in Singapur, in Form der so genannten «REBL CUSTMS Livery», mit Entwürfen der Fans.

Umgesetzt worden ist das im Mai in Miami und im Juli in Silverstone, aber die kommenden Sonderlackierungen für Singapur, Austin und Las Vegas werden nicht kommen – RBR wird mit der üblichen Bemalung antreten.

Hintergrund: Red Bull Racing will wieder konkurrenzfähiger werden, und dabei zählt jedes Gramm. Eine andere Lackierung als die herkömmliche wiegt aber mehr.

RBR teilt dazu mit: «In den vergangenen zwei Jahren haben die an unsere Fans gerichteten Wettbewerbe ein beeindruckendes Mass an Kreativität erzeugt, das zum Markenzeichen unserer Sonderlackierungen geworden ist. Während der letzten Tests haben wir untersucht, wie einige der neuen Lackierungen auf unserem RB20 aussehen würden. Es stellte sich dabei heraus, dass die Speziallackierung dem Wagen zu viel zusätzliches Gewicht beifügt.»



«Da sich Gewicht direkt auf Leistung auswirkt, hat das Team die Entscheidung getroffen, den RB20 bei den kommenden Grands Prix in Singapur und den USA nicht mit REBL CUSTMS-Lackierungen auf die Bahn zu bringen. Unser Hauptaugenmerk liegt weiterhin darauf, für den Rest der Saison 2024 eine optimale Leistung sicherzustellen.»



Wie die Lackierung in Singapur ausgesehen hätte, werden die Fans an den kommenden Tagen anhand des F1-Academy-Rennwagens von Hamda Al Qubaisi sehen können.





