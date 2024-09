Fernando Alonso: Dickes Lob für Gabriele Bortoleto

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso unterstützt mit seiner Management-Unternehmen «A14 Management» mehrere Rennfahrer-Talente, darunter auch Formel-2-Fahrer Gabriele Bortoleto. Der Spanier hält viel vom schnellen Brasilia

Dass Gabriele Bortoleto ein baldiger Aufstieg in die Formel 1 zugetraut wird, kommt nicht von ungefähr. Der 19-Jährige aus São Paulo gewann im vergangenen Jahr als Rookie die Formel-3-Meisterschaft. In dieser Saison führt der Teenager, der zum Nachwuchskader von McLaren gehört, als Serien-Neuling die Formel-2-Wertung an.

In Monza begeisterte Bortoleto zuletzt mit seinem Auftritt am Sonntag im Hauptrennen der höchsten Formelsport-Nachwuchsklasse. Nachdem er sich n im Qualifying ins Kiesbett gedreht hatte, musste er den Sprint und das Hauptrennen vom letzten Startplatz in Angriff nehmen. Im Mini-Rennen kreuzte er die Ziellinie als Achter, am Sonntag schaffte er es – auch dank einer günstigen Safety-Car-Phase – als Erster ins Ziel.

Entsprechend gross war die Freude – nicht nur bei Bortoleto und McLaren, sondern auch bei Fernando Alonso, dessen Management-Unternehmen «A14 Management» den schnellen Brasilianer unter Vertrag genommen hat. Der Aston-Martin-Star hält grosse Stücke auf den Aufsteiger.

In Baku erklärte der zweifache Weltmeister: «Er ist ein unglaubliches Talent und auch ein sehr bescheidener Mensch. Und er arbeitet hart, deshalb hat er in der Formel 3 und in der Formel 2 so grosse Fortschritte gemacht. Ich denke, er ist auch jemand, der die Dinge sehr ernst nimmt, was in diesem Alter nicht garantiert ist.»

Bortoleto habe eine erstaunliche Leistung gezeigt», lobte der 32-fache GP-Sieger, und prophezeite: «Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis er in die Formel 1 aufsteigt.» Bortoleto ist einer der Fahrer, der mit dem zweiten Sauber-Cockpit neben Nico Hülkenberg in Verbindung gebracht wird.

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,58,007 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,910 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +31,328

04. Lando Norris (GB), McLaren, +36,143

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:17,098 min

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,468

07. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde, +1:27,396

08. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:29,541

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:32,401

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,127

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:33,465

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:57,189

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2:26,907

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2:28,841

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 313 Punkte

02. Norris 254

03. Leclerc 235

04. Piastri 222

05. Sainz 184

06. Hamilton 166

07. Russell 143

08. Pérez 143

09. Alonso 58

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

02. McLaren 476 Punkte

01. Red Bull Racing 456

03. Ferrari 425

04. Mercedes 309

05. Aston Martin 82

06. Racing Bulls 34

07. Haas 29

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0