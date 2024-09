Lewis Hamilton über Bearman: «Einfach gutes Racing»

Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton lieferte sich im GP von Baku mit Rookie ein hartes Duell gegen Oliver Bearman – und kam schliesslich vorbei. Der Mercedes-Altmeister lobte hinterher den Auftritt des Teenagers.

Oliver Bearman durfte in Baku zum zweiten Mal in diesem Jahr einen GP-Einsatz bestreiten. Nachdem er in Saudi-Arabien für den verletzten Ferrari-Star Carlos Sainz eingesprungen war, ersetzte er auf dem Strassenkurs von Aserbaidschan Haas-Pilot Kevin Magnussen, der sich eine Rennsperre eingehandelt hatte.

Bearman zeigte erneut ein starkes Rennen, in dem es ihm gelang, seinen Landsmann Lewis Hamilton über Runden hinter sich zu halten. Schliesslich kam der siebenfache Weltmeister am Teenager vorbei und am Ende kreuzte das Duo die Ziellinie auf den Plätzen 9 und 10, wobei der Mercedes-Star die Nase vorn behielt.

Dass sich Bearman mit allen Mitteln gegen seinen Angriff verteidigte, regte den 105-fachen GP-Sieger nicht auf – im Gegenteil. Er lobte den Auftritt des 19-Jährigen und erklärte auf die entsprechende Frage: «Das war einfach gutes Racing.»

Der 39-jährige Brite ging sogar noch einen Schritt weiter und sagte über die Rookies Bearman und Franco Colapinto – der im Williams als Achter vor ihm ins Ziel gekommen war: «Es war wirklich schön zu sehen, wie gut sich die Rookies in diesem Rennen geschlagen haben. Ich freue mich, dass so grossartige Talente, die sicher eine strahlende Zukunft vor sich haben, dabei sind. Und es ist cool, dass ich gegen sie fahren kann.»

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,58,007 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,910 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +31,328

04. Lando Norris (GB), McLaren, +36,143

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:17,098 min

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,468

07. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde, +1:27,396

08. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:29,541

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:32,401

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,127

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:33,465

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:57,189

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2:26,907

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2:28,841

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 313 Punkte

02. Norris 254

03. Leclerc 235

04. Piastri 222

05. Sainz 184

06. Hamilton 166

07. Russell 143

08. Pérez 143

09. Alonso 58

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

02. McLaren 476 Punkte

01. Red Bull Racing 456

03. Ferrari 425

04. Mercedes 309

05. Aston Martin 82

06. Racing Bulls 34

07. Haas 29

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0