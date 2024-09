Lando Norris: «Wissen, dass wir hart arbeiten müssen» 19.09.2024 - 09:34 Von Agnes Carlier

© Motorsport Images Lando Norris

McLaren konnte in Baku die Führung in der Konstrukteurswertung übernehmen. Lando Norris weiss, dass sein Team nun alles geben muss, um die Führung auszubauen. Die Vorfreude auf das Rennen in Singapur ist gross.