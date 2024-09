Franco Colapinto: Singapur-GP wird «ein echter Test»

Hitze, Luftfeuchtigkeit und die Wände immer ganz nah. Selbst für erfahrene Formel-1-Piloten ist der Singapur-GP eine Herausforderung. F1-Neuling Franco Colapinto sieht das Rennen als Test, wie gut sein Körper mitmacht.

Williams-Neuling Franco Colapinto ist eine der positiven Überraschungen beim Aserbaidschan-GP gewesen. Der junge Argentinier hat mit seinem achten Platz in Baku die Formel 1 begeistert. Das Williams-Team holte mit dem siebten Platz von Alex Albon doppelte Punkteausbeute.

Mit nun vier WM-Punkten hat Colapinto schon drei Stammfahrer, darunter seinen Vorgänger Logan Sargeant, in der Wertung überholt. Den Schwung aus Baku will er mit nach Singapur nehmen. Doch dort wartet eine außergewöhnliche Herausforderung.

Colapinto: «Nach einem positiven Ergebnis in Baku ist es wichtig, den Fokus neu zu setzen und den Lernprozess für eine weitere neue Strecke zu beginnen. Singapur ist bekannt dafür, dass es wegen der Temperaturen und Luftfeuchtigkeit eine der körperlich anspruchsvollsten Rennstrecken der Saison ist.»

Gerade für Colapinto als Formel-1-Neuling, der erst in sein drittes Rennen geht und dessen Körper sich erst an die Belastung gewöhnen muss, eine Riesen-Herausforderung. Selbst erfahrene Piloten schwitzen im Singapur-GP mehrere Liter aus, kommen körperlich an ihre Grenzen. Das Nachtrennen ist eine der anspruchsvollsten Aufgaben des Jahres.

Colapinto: «Die Bedingungen sind für jeden Fahrer eine Herausforderung. Es wird ein echter Test sein, wie sich mein Körper an die Anforderungen des Fahrens eines Formel-1-Autos anpasst. Ich werde mich während der Freien Trainings vor dem Qualifying Stück für Stück aufbauen.»

Colapintos Teamkollege, der Thai-Brite Alex Albon, freut sich auf sein Fast-Heimrennen: «Weil Singapur das nächstgelegene Rennen zu Thailand ist, ist es für mich wie ein Heimrennen, daher ist es etwas ganz Besonderes, hierher zu kommen und das Rennen zu fahren.»

Albon: «Die Strecke hat einige Ähnlichkeiten mit Baku, auch wenn die holprigere Oberfläche und die extreme Hitze sie zu einer der anspruchsvollsten Strecken des Jahres machen. Es wird also interessant sein zu sehen, wie sich die Upgrades unter diesen Bedingungen bewähren. An diesem Wochenende wollen wir auf der Dynamik von Baku aufbauen und mit unseren zusätzlichen Upgrades mehr über das Auto erfahren.»

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,58,007 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,910 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +31,328

04. Lando Norris (GB), McLaren, +36,143

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:17,098 min

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,468

07. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde, +1:27,396

08. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:29,541

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:32,401

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,127

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:33,465

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:57,189

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2:26,907

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2:28,841

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 313 Punkte

02. Norris 254

03. Leclerc 235

04. Piastri 222

05. Sainz 184

06. Hamilton 166

07. Russell 143

08. Pérez 143

09. Alonso 58

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

02. McLaren 476 Punkte

01. Red Bull Racing 456

03. Ferrari 425

04. Mercedes 309

05. Aston Martin 82

06. Racing Bulls 34

07. Haas 29

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0