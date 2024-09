Wie 2015: Spezial-Lackierung für Academy-Bolide

Beim Nachtrennen in Singapur wird die Nachwuchspilotin Hamda Al Qubaisi mit einer Sonderlackierung antreten. Der Look ihres Red Bull Racing Jeans Academy Programme-Autos wurde von einem Fan entworfen.

Besonderer Look für das F1-Academy-Auto von Hamda Al Qubaisi!

Am gesamten Singapur-Wochenende wird das Red Bull Racing Jeans Academy Programme-Auto der Nachwuchspilotin Hamda Al Qubaisi mit einer REBL CUSTMS-Sonderlackierung unterwegs sein. Die Lackierung wurde von einem Fan designt. Anlässlich des 20. Jubiläums von Red Bull-Kultur in der Formel 1 hat das Team diese besondere Aktion gestartet, bei der Fans aus Retrolackierungen ihre eigenen Designs entwerfen und einreichen konnten.

Die Lackierung für den Boliden von Hamda Al Qubaisi hat eine spezielle Geschichte: Sie wurde in ähnlicher Form zu Beginn der Saison 2015 bei den Tests in Jerez und Barcelona gefahren und war als Sonderlackierung für die Saison 2015 angedacht – ist aber nie bei einem Rennen auf der Strecke gefahren worden. Ladies first ist jetzt das Motto – Hamda Al Qubaisi bringt die Lackierung erstmals zu einem Rennen auf den Asphalt.

Eingereicht wurde die Fan-Lackierung von der 19-jährigen Studentin Caroline Stock aus Montevideo in Uruguay. Zusätzlich zum marineblauen Camouflage-Look strahlt das Rennauto in hellen Akzenten mit Glitzer.

Caroline Stock: «Ich hätte nie gedacht, dass ich etwas, das ich entworfen habe, auf einem echten Auto sehen würde. Das macht mich unglaublich stolz. Ich habe es geliebt, dieses Design zu entwerfen. Es wurde vom Camo-Bull-Konzept von 2015 inspiriert, aber ich habe es mit zusätzlichen Details und Glitzer versehen, damit es im Licht von Singapur wirklich glänzt.»

Stock weiter: «Es ist etwas ganz Besonderes, dass das Design auf dem Auto der F1 Academy von Hamda zu sehen sein wird. Ich habe ihre Karriere und ihren Weg verfolgt, und es war ein surrealer Moment, das Auto enthüllen zu dürfen und mit ihr über das Design zu sprechen.» Sie war dafür in der Fabrik in Milton Keynes zu Besuch und lernte Teammitglieder kennen. Stock ist auch in Singapur vor Ort dabei.

Hamda Al Qubaisi: «Ich freue mich unglaublich darauf, dieses Wochenende in Singapur mit der REBL CUSTMS-Lackierung auf meinem Auto zu fahren. Die Strecke ist schon etwas Besonderes, und mit einer von Fans entworfenen Lackierung zu fahren, die vom legendären Camo-Bull aus dem Jahr 2015 inspiriert ist, ist für mich etwas ganz Besonderes, auch weil nie ein Auto mit dieser Lackierung an einem Rennen teilgenommen hat. Ich werde also die erste sein. Ich hoffe, dass unsere Leistung genauso glänzen wird wie die Lackierung. Caroline hat bei der Gestaltung hervorragende Arbeit geleistet. Von ihr zu hören, wie viele Änderungen sie am Original vorgenommen hat, wie viele komplizierte Details und wie viel Arbeit in diesem Entwurf steckt, war inspirierend. Ich möchte sie auch stolz machen.»

Ursprünglich war geplant, dass das Formel-1-Team mit der Sonderlackierung fährt.

